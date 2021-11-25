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快訊／統一發票9、10月中獎號碼出爐！千萬幸運兒是你嗎？

▲統一發票9、10月（圖／ETtoday製）

▲統一發票9、10月開獎啦！（圖／ETtoday製）

記者老嘉郡／綜合報導

最讓人期待的發票小確幸來啦！本期（110年9-10月）千萬特別獎號碼是14872301，快看看手中的發票，也許財神爺已經捧著千萬現金在你家門口按門鈴了！上期7-8月統一發票共開出13張千萬元特別獎、15張200萬元中獎發票，目前尚有5張千萬特別獎、7張200萬特獎尚未兌領，提醒大家可別和財神爺錯過了。

據了解，目前仍有5張千萬特獎還未兌領，包含：台中市南屯區統一超商花28元買御飯糰、新北市永和區全家超商花47元購買飲品、高雄市三民區全聯花64元購買用品、台中市北屯區喫茶小舖花50元買手搖飲，以及新竹縣竹北市全國加油站「竹北交流道加油站」，花100元加油的發票。

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▲發票,0708月發票,電子發票。（示意圖／記者吳珍儀攝）

▲110年9-10月統一發票開獎，上一期7-8月仍有5張千萬獎尚未兌領。（示意圖／記者吳珍儀攝）

200萬特獎部分則尚有7張未兌領，包含台中市北區Bershka中友店花1元購買購物袋、Foodpanda開出的15元外送費發票，以及在蝦皮購物花215元購買用品、新北市泰山區全聯花500元購買食品、台中市北屯區小北百貨花708元買用品、桃園市平鎮區萊爾富花768元買飲品，最後一張是台中市大甲區中油順天站花1000元加柴油的發票。

此外，大街小巷都可以看到傳統販賣機，只要投幣、按鈕簡單2動作，一罐冰冰涼涼的飲料便出現，已經是生活必須品之一，而財政部日前也宣布，自明年1月1日起，營業人以自動販賣機銷售食品、飲料或收取停車費，都要開立統一發票，對民眾來說也是增加不少的中獎機會。

【延伸閱讀】

►5張千萬元發票沒人領！小7、全家開出快檢查

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統一發票發票9-10月期

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