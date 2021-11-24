陸委會批評陸「恫嚇威脅台商」　國台辦：民進黨當局造謠污蔑

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對大陸上海、江蘇等省市執法部門，對台灣遠東集團在當地投資企業存在違法違規進行查處，陸委會抨擊「大陸以政治為由，恫嚇威脅台商。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（24日）反擊，「民進黨當局全是造謠污蔑，混淆視聽，是別有用心的政治操弄，。」

朱鳳蓮指出，上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢査，查出合灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為。「事實清楚、證據確鑿。」

朱鳳蓮表示，有關執法部門堅持以事實為依據、以法律為準繩，依照國家有關法律法規和程序，對涉事企業進行了處罰。民進黨當局所謂「大陸以政治為由，恫嚇威脅台商的論調完全是造謠污蔑，混淆視聽，是別有用心的政治操弄，再次暴露其凡事都要用來煽動對抗、製造敵意的政治本性。

朱鳳蓮進一步批評，民進黨當局在這方面一直劣跡斑斑。今年台灣內部疫情暴發以來，他們從一黨私利出發，漠視台灣民眾生命健康福祉，百般誣蔑抹黑大陸善意，以種種藉口阻止大陸疫苗輸台，用政治操弄維繫其「反中抗中」、「神主牌」。

▲大陸官媒報導遠東集團在陸經營企業被罰款 。（圖／翻攝新華社）



談到日前台灣水果質量問遭禁止，朱鳳蓮表示，大陸因台灣輸入大陸釋迦和蓮霧出現蟲害採取暫停輸入措施後，民進黨當局又把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要措施操弄成政治議題，絲毫不為台灣農民利益著想，切實解決問題，反而借機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立。

朱鳳蓮又說，「台灣遠東集團被依法查處後，他們又跳出來故伎重施，充分證明他們凡事都搞政治操弄，圖謀破壞兩岸關係，進行謀『獨」挑釁的險惡用心。」

最後，朱鳳蓮強調，我們相信，絕大多數台胞台企反對「台獨」，支持兩岸關係和平發展。我們歡迎並支持廣大台胞台企來大陸投資發展，將繼續依法保障台胞台企的合法權益。