快訊／陸「台獨名單」不只3人　國台辦：別著急，有他們遺憾時候

記者任以芳／北京報導

遠東集團在陸經營的企業違規違法，遭罰人民幣3650萬元（約台幣1.5億元）。外界分析和陸官方「制裁台獨名單」涉及的政治獻金金主有關聯。外界也關注，大陸第二波台獨頑固份子名單還會有後續名單？對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（24日）指出，台獨份子清單絕對不會有這三個人，近期有個別台獨份子聲稱未列入清單，別著急，有他們真正遺憾的時候。

朱鳳蓮指出，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子挑動兩岸對立、破壞兩岸關係、圖謀分裂國家、危害台海和平，我們依法對其實施懲戒。可以明確的是，「台獨」頑固分子清單上絕不止這3人。我們也注意到，近期有個別「台獨」分子跳得挺高，甚至聲稱對未被列入「台獨」頑固分子清單感到「遺憾」。別著急，有他們真正遺憾的時候。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



遠東集團在陸企業違法違規蹹獨民單遭到罰款，是否是一種警告訊號？接受《東森新媒體ETtoday》訪問的上海東亞研究所助理所長包承柯表示，國台辦並沒有明指遠東集團，對於台獨頑固分子的關聯企業的處罰應該是另外一種形式，而不是像遠東是按照規章制度犯錯來罰款，兩者之間會有不同區別。

包承柯進一步指出，大陸官方把遠東集團的問題點出來，主要向台獨分子關聯的企業發出「警告」，希望就此收手，不要來大陸賺錢還支持台獨和製造兩岸對立，透過這起事件也是明顯告知，「大陸不歡迎這樣的台商來投資」。