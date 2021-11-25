YouTube冷知識「早期5星制」他驚呆！老人爆淚：那時還在foxy

▲看YouTube影片已成許多人的休閒娛樂。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在看YouTube影片，常常會聽到YouTuber希望大家「按讚、訂閱、開小鈴鐺」，不過在很久之前，這個影音平台其實是用「星星」來評分。有網友在PTT的Gossiping板上分享YouTube冷知識，說他看到有人說YT評分系統有改過，以前是「5顆星評分」法。貼文一出，不少人懷念炸，還有網友大推那時的YT比較好用。

這位網友發文問卦「YouTube以前是用星數評分的？」文中貼出一張老YouTube介面的截圖，說他在滑YT的時候，看到有YouTuber在介紹YT評分系統以前改過，「原本是五顆星給你點，後來才改成喜歡／不喜歡，現在只是改成不喜歡看不到」，但他對按星星這件事完全沒印象，忍不住發問「是真的有嗎？」

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▲YouTube曾經是用5星來評分影片。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，就有前輩們解惑，「有，超級早期了，那時候還不紅」、「好像有印象」、「查理獨角獸剛爆紅的年代」、「掐理那時候就有了？驚」、「有，YT很早就有，只是以前很少人去看，那時候還在抓foxy吧！」還有眼尖網友驚呼「底下有FB連結欸！那時候有FB喔？」有人則是曝光年代「有呀！2008、2009還在開心農場。」

還有網友超懷念以前的YouTube，「以前YT可以等影片先預載完，沒有超煩廣告，也不用綁什麼Google帳號，而且瀏覽器不用最新，基本上能跑就不會擋」、「給五星，播放器還是Flash的」、「以前YT都抓下來收藏。」」不過也有人Diss道，「那時YT超爛的，常常影片跑到一半停住等很久。」