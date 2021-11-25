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社會 社會焦點 保障人權

命理師：小鬼爸媽額頭泛青　56網友狂噓「神棍」挨告結果曝

▲▼小鬼。（圖／記者關韶文攝）

▲「小鬼」黃鴻升去年猝逝引起各方討論關心。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人小鬼(黃鴻升)去年猝逝後，命理師江柏樂開直播分析提到，「小鬼爸媽額頭泛青」、「跟祖先可能有關」，一番言論在論壇ptt八卦版上引起熱議，多名網友批評江是「神棍」、「狗嘴」，江一怒控告56名網友涉嫌公然侮辱，台北地檢署25日以其中3人沒有指名對象、並非發文者等理由處分不起訴，其餘被告移轉全國各地檢署繼續偵辦。

時常為藝人分析運勢預言星運的江柏樂在9月16日直播時，從流年、五行以及藝名等各方面分析，小鬼在家中猝逝可能是心肌梗塞走的，並指出「黃鴻升家的祖先有問題，也許是他的爸爸媽媽，從媒體的照片來看，額頭泛青，代表睡眠品質不好。」

有網友將媒體整理的直播內容報導轉貼到ptt八卦版上，很快引來200多則網友留言，其中幾乎全部都是噓文，「怪力亂神」、「都你的毛」、「消費死者」、「這樣也要蹭」、「垃圾命理師」，江柏樂被這些負面言詞惹惱，蒐證後向台北地檢署提告56名網友涉嫌公然侮辱。

▲▼江柏樂。（圖／江柏樂提供）

▲江柏樂不滿遭網友辱罵神棍提告56名網友公然侮辱。（圖／資料照）

檢警根據ptt發文帳號使用的ip位址，結果其中54人不在北檢轄區，由檢察官移轉給全台各地檢繼續偵辦，唯二在北檢轄區的王姓男子被控涉嫌留言「神棍又跑出來放炮」，但王男到案否認發文，檢察官認為王男使用的是共享ip，很多人可從相同位址上網，無法證明王男涉案。

另外台北陳姓婦人也因ip遭鎖定，檢察官查出實際上是她兒子上網發言「閉上狗嘴」，但是該篇討論串前面已有許多人留言，光從文字上無法判斷，到底是在叫誰「閉上狗嘴」，最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴王男、陳婦和兒子共3人。

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