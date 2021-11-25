民進黨團支持蔡英文領軍視察藻礁　「讓真相說話不是各說各話」

▲總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）



記者林銘翰／台北報導

珍愛藻礁等4大公投將於12月18日投票，總統蔡英文25日親赴桃園視察藻礁與大潭電廠，卻遭解讀為是挽救公投選情。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，站在民進黨的立場來講，「我們是樂觀的」，民進黨團非常支持蔡英文親自領軍到桃園，讓真相來說話，而不是各說各話。

民進黨立法院黨團25日上午召開輿情回應記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團副幹事長蔡易餘、民進黨立委陳亭妃等人。劉世芳受訪時表示，有關四個公投案裡面的同意票與不同意票，每一個政黨、民間機構都有不同的民調數據，「站在民進黨的立場，我們是樂觀的」。

劉世芳說明，今天蔡英文到桃園視察藻礁，相信也是要請大家能夠看清楚、說明白，因為自從公投案開打以來，蔡英文就一直挨打，「總統在2012年寫下『藻礁永存』這四個字，好像被解讀為藻礁已經完全被破壞殆盡」，所以今天當然要親自到現場看一下。

劉世芳指出，包括有生態保存價值的藻礁，不管是在海平面上或海平面下，到底是越來越多、而且符合生態保育的標準，又或者是越來越少，「我們讓真相來說話」，民進黨團非常支持蔡英文親自領軍到桃園，大家讓真相來說話，而不是各說各話。

蔡易餘則提及，有民調顯示珍愛藻礁的公投案，同意票已經高於不同意票，「這個跟我們了解的事實完全不一樣」，台灣人對於能源轉型的期待非常深，國民黨一邊說要珍愛藻礁，一邊卻又說三接不可行，就是阻礙燃煤轉換為燃氣。

蔡易餘認為，國民黨一方面要賺取利益，一方面又在講三接不可行，阻礙台灣的能源轉型，不僅呈現出自己的矛盾，「我覺得對整個民調也有翻天覆地的影響」。

陳亭妃指出，三接是前總統馬英九政府核准的，能源跟環保是民進黨非常重要的兩個指標，所以在總統蔡英文執政之後，就不斷地思考如何創造雙贏，也才會一直強調要「外推外推再外推」。

陳亭妃也說，今天蔡英文就是要帶大家去看，讓大家看到實質面是什麼，以及是不是真的有保護到藻礁，不要因為在野黨的似是而非，把所有的問題偏廢掉了，大家到看現場最準、不用很多口水，實質地看到政府如何在能源與環保議題創造雙贏，「我相信眼見為憑」。