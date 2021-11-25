　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團支持蔡英文領軍視察藻礁　「讓真相說話不是各說各話」

▲▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

記者林銘翰／台北報導

珍愛藻礁等4大公投將於12月18日投票，總統蔡英文25日親赴桃園視察藻礁與大潭電廠，卻遭解讀為是挽救公投選情。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，站在民進黨的立場來講，「我們是樂觀的」，民進黨團非常支持蔡英文親自領軍到桃園，讓真相來說話，而不是各說各話。

民進黨立法院黨團25日上午召開輿情回應記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團副幹事長蔡易餘、民進黨立委陳亭妃等人。劉世芳受訪時表示，有關四個公投案裡面的同意票與不同意票，每一個政黨、民間機構都有不同的民調數據，「站在民進黨的立場，我們是樂觀的」。 

劉世芳說明，今天蔡英文到桃園視察藻礁，相信也是要請大家能夠看清楚、說明白，因為自從公投案開打以來，蔡英文就一直挨打，「總統在2012年寫下『藻礁永存』這四個字，好像被解讀為藻礁已經完全被破壞殆盡」，所以今天當然要親自到現場看一下。

劉世芳指出，包括有生態保存價值的藻礁，不管是在海平面上或海平面下，到底是越來越多、而且符合生態保育的標準，又或者是越來越少，「我們讓真相來說話」，民進黨團非常支持蔡英文親自領軍到桃園，大家讓真相來說話，而不是各說各話。

蔡易餘則提及，有民調顯示珍愛藻礁的公投案，同意票已經高於不同意票，「這個跟我們了解的事實完全不一樣」，台灣人對於能源轉型的期待非常深，國民黨一邊說要珍愛藻礁，一邊卻又說三接不可行，就是阻礙燃煤轉換為燃氣。

蔡易餘認為，國民黨一方面要賺取利益，一方面又在講三接不可行，阻礙台灣的能源轉型，不僅呈現出自己的矛盾，「我覺得對整個民調也有翻天覆地的影響」。

陳亭妃指出，三接是前總統馬英九政府核准的，能源跟環保是民進黨非常重要的兩個指標，所以在總統蔡英文執政之後，就不斷地思考如何創造雙贏，也才會一直強調要「外推外推再外推」。

陳亭妃也說，今天蔡英文就是要帶大家去看，讓大家看到實質面是什麼，以及是不是真的有保護到藻礁，不要因為在野黨的似是而非，把所有的問題偏廢掉了，大家到看現場最準、不用很多口水，實質地看到政府如何在能源與環保議題創造雙贏，「我相信眼見為憑」。

►漫威英雄們的香水長這樣！

ET快訊
劈腿采子消失3個月　何孟遠暴瘦照曝光！
Joeman賠賣小牛！網問「超跑多難養」　老司機解答了
韋汝替遠航CEO生子沒名分「進帳1800萬」！秘密禁令曝
新北打疫苗出大包！千人到場發現沒設點
大台北3區迎雨！下波「急凍14°C」時間出爐
Lisa確診現況曝！BLACKPINK「3成員」檢測出爐
快訊／新北男騎車猛撞電線桿！倒臥血泊亡
5張千萬發票沒人領！小7、全家開出快檢查
新變種入侵亞洲！「可怕突變」威力更勝Delta

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院拍板「海空戰力提升計畫」特別預算　祭2373億買8大武器

200億數位學習精進計畫拍版　教部將買61萬台學習載具達「生生用平板」

「萊劑是豬的保健食品？」　親民黨批陳吉仲「護萊豬金句」不倫不類

NCC承諾積極推動有線電視頻道區塊化　陳耀祥：明年6月前提出方案

虎豹溪意外罹難沒喪葬理賠　高虹安籲金管會徹查

德國新政府首提台灣挺我參與國際　民進黨團：台遭中國侵犯世界眾知

陳吉仲稱萊劑像保健食品　游淑慧秀證據：像地下電台賣藥主持人

「三接、藻礁共生是現在進行式」　鄭文燦：盼大潭電廠成環保電廠

蔡英文不出席美「民主峰會」　林濁水揭她對中態度：扁馬肯定參加

民進黨團支持蔡英文領軍視察藻礁　「讓真相說話不是各說各話」

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

行政院拍板「海空戰力提升計畫」特別預算　祭2373億買8大武器

200億數位學習精進計畫拍版　教部將買61萬台學習載具達「生生用平板」

「萊劑是豬的保健食品？」　親民黨批陳吉仲「護萊豬金句」不倫不類

NCC承諾積極推動有線電視頻道區塊化　陳耀祥：明年6月前提出方案

虎豹溪意外罹難沒喪葬理賠　高虹安籲金管會徹查

德國新政府首提台灣挺我參與國際　民進黨團：台遭中國侵犯世界眾知

陳吉仲稱萊劑像保健食品　游淑慧秀證據：像地下電台賣藥主持人

「三接、藻礁共生是現在進行式」　鄭文燦：盼大潭電廠成環保電廠

蔡英文不出席美「民主峰會」　林濁水揭她對中態度：扁馬肯定參加

民進黨團支持蔡英文領軍視察藻礁　「讓真相說話不是各說各話」

行政院拍板「海空戰力提升計畫」特別預算　祭2373億買8大武器

長髮妹數學課脫了！「雪乳大放送」ㄦ型纖腰全洩　下台1動作網暈爆

200億數位學習精進計畫拍版　教部將買61萬台學習載具達「生生用平板」

裸身女大體突睜眼！復活起身走出停屍間　全場嚇瘋逃命

正妹主動約逛耶誕城　純情男心動「有戲嗎？」網喊穩了敲碗後續

李心潔甘願連2年來台隔離　關14天樂：逃離小孩好自由！

囤房稅恐煞不住失控房價　他提北市前車之鑑盼轉念

南投縣提供16家日間照顧特約單位　依失能等級最高補助3萬6000元

筒香嘉智繼續當海盜王　1年1.12億續留海盜　

疫情趨緩出口成長逾3成　台灣手工具業明年辦博覽會奠定龍頭地位

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」後悔信

焦糖哥哥曝接陌生來電：我是總統蔡英文　斥瞎眼支持國民黨

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

陳時中脫罩嗨唱餐會場地　政風調查：正當餐廳沒女陪侍

整合資源　政院今擬通過「國家太空中心設置條例」

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

蘇貞昌公投宣講疑釀大塞車　汐止社團炸鍋：遊覽車停了好幾台

北市提供18醫院預約門診　10醫院現場掛號

更多熱門

相關新聞

「三接沒有蓋在藻礁上」　蔡英文：環團、學者都跟我們站在一起

「三接沒有蓋在藻礁上」　蔡英文：環團、學者都跟我們站在一起

面對1218四項公投案，其中為證明三接工程，並不會造成藻礁生態影響，總統蔡英文25日上午親自率領大批媒體，前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。蔡英文在談話中強調，三接沒有蓋在藻礁上，要保護的不僅是觀新藻礁，也要保護大潭的藻礁，「而這幾天公投說明會，環團、學者也都跟我們站在一起，選擇三接外推的方案」。

快訊／蔡英文拋三接、藻礁3關鍵　「有10億元做生態保育基金」

快訊／蔡英文拋三接、藻礁3關鍵　「有10億元做生態保育基金」

蘇貞昌公投宣講疑釀大塞車　汐止社團炸鍋：遊覽車停了好幾台

蘇貞昌公投宣講疑釀大塞車　汐止社團炸鍋：遊覽車停了好幾台

蔡英文親上火線迎戰公投　率媒體視察藻礁、三接外推工程

蔡英文親上火線迎戰公投　率媒體視察藻礁、三接外推工程

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

關鍵字：

公投珍愛藻礁蔡英文民進黨團劉世芳蔡易餘陳亭妃

讀者迴響

熱門新聞

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

惹不起「天生易怒」星座Top 3

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

小女生徵男友條件「不海王」　網見猛問：我老了？

人妻要外送員額外服務　他無奈「說不出口」

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面