【廣編】連鎖超市最夯金高是哪一支？行家豪邁下訂千瓶

▲連鎖超市最夯金高是哪一支?！這款金高上市即一瓶難求，引發話題。（圖／黑松提供）

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日前連鎖超市傳出難得一見的熱銷盛況，有位行家一次訂購破千瓶的紀念酒款，如此大手筆掃貨店員驚呆。而這支紀念酒款，就是黑松聯手金門酒廠推出的「白金龍上市60週年經典紀念版-58白金龍源酒」！實際走訪酒專，也證實這支酒款每次進貨就被搶購一空，畢竟58度金門高粱酒採用純糧固態發酵釀造，越陳越香，尤其此瓶極具特色，保值性極佳，難怪有行家看準時機納入收藏。

58白金龍源酒的溯源概念，尋根初生地金門金城老酒廠出品，加上這獨特酒體風味，讓高粱迷傳奇主播盛竹如在拍廣告片時也一口接一口的品飲，對這支酒款十分讚賞，推薦大家一起繼續喝下去！產品上市首週表現亮眼，消費者表示：這瓶有老酒的陳香味又不辣口，瓶身設計也相當有質感，非常值得收藏。

經營酒類專賣店多年的林老闆表示，「來店詢問58白金龍源酒的消費者非常多，而它之所以這麼熱門，和百分百單一金城老酒廠出品、採用第一代白金龍原生麴菌釀造，兩大特點非常有關係。光是「單一金城老酒廠出品」已經十分難得，很多收藏家聽聞立馬前來詢問，再加上58金高首次推出溯源酒款，獨特性很高，未來增值潛力不容小覷。」產品在酒類專賣店熱賣，不少人回頭加訂好幾支，留著自己喝或是送禮都很合適。

在許多酒迷心中，高粱酒的滋味是富有生命力的，隨著時光不斷推移，酒體、香氣皆有獨特的醇化改變，「58白金龍源酒」口感飽滿渾厚香甜滑順，絲毫感受不到辛辣酒精感，入口香氣滿溢加上中段陳年蜜餞酸甜堆疊，與後段紮實陳香餘韻，保持相當好的平衡，整體而言，酒體風味又順又香，對初飲者來說容易入口，口感跟層次感更獲得許多高粱酒愛好者的好評。除酒體風味表現亮眼外，高顏值的瓶身也是一大看點，「58白金龍源酒」以精品噴瓷與燙金工藝打造，將雙龍圖案與珍貴的金城老廠圖像呈現於瓶身，質感精緻且富有深意，由內而外經典溯源，意義非凡，收藏性備受市場肯定。

60年首度經典溯源的「58白金龍源酒」珍貴上市，錯過不再。即日起全台各地區酒類專賣店、家樂福、愛買、大潤發、全聯皆有販售，全家便利商店FamiPort、萊爾富及OK便利商店陸續開放預購(實際價格及庫存皆依各通路為準，數量有限售完為止)，熱愛高粱酒、還沒品嘗過的你絕對不能錯過，趕緊把握時機，手刀搶購！

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