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連外國人都愛！「台灣最強文化」鄉民答案超一致：很流行

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣有什麼文化是向外輸出的呢？（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個地方都有自己的文化特色，像是日本、韓國文化都相當流行，且受到不少人喜愛。就有網友好奇詢問，為什麼台灣好像沒什麼文化是往外輸出的呢？貼文一出，立刻掀起熱議，而多數網友都覺得「它」早已紅遍全球。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼台灣沒什麼文化輸出」為題發文，提到日本有動漫、AV、遊戲，南韓有泡菜、韓劇等，中國也有不少用語是相當流行的，為什麼台灣貌似沒什麼文化是向外輸出的呢？

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▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲很多網友覺得從台灣發跡的珍奶早已紅遍全球。（示意圖／記者許力方攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「有啊！韓國不是翻拍『想見你』嗎」、「真正台式文化，應該是原住民文化才稱得上」、「你在台灣，看不到台灣的東西輸出」、「鄉土劇很強喔」、「電音三太子吧？國外很喜歡」、「以前有周杰倫」。

其中，就有不少網友認為，從台灣發跡的珍珠奶茶其實早已紅遍全球，受到許多人喜愛，「不是有珍奶嗎」、「珍奶啊」、「珍珠奶茶啊」、「珍奶10至20年前流行文化輸出蠻多的吧」、「杰哥不要、珍奶」、「珍珠奶茶、烏龍茶、雞排，這些都算文化的一種吧」。

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