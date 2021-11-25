立陶宛將與美簽署信貸協議　陸外交部：損害中國主權為投名狀

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

立陶宛經濟與創新部長近日透露，該國將與美國簽署一份價值6億美元（約新台幣166.8億元）的出口信貸協議。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，立陶宛不惜以損害中國主權為「投名狀」換取貸款，「這種交易不道德，而且危險。」

▲立陶宛駐中國大使館。（圖／CFP）

立陶宛政府允許以「台灣」為名設立代表處後，大陸外交部先是召回大使，隨後再將使館降為「代辦」級以表達抗議。大陸駐立陶宛臨時代辦曲柏華24日舉行記者會，對立陶宛政府批准「駐立陶宛台灣代表處」的設立提出譴責。他指出，「與世界第二大經濟體和安理會常任理事國的中國交惡，既不會給立陶宛帶來安全感，也不符合立陶宛國家和人民長遠和根本利益。」

不過，立陶宛政府未受大陸外交部抗議的影響，仍維持對台友好的政策，同時，立陶宛外交部長也赴美參訪，再加上經濟與創新部長近日透露，將與美國簽署6億美元出口信貸協議，被外界視為將透過美國政府支持，反制大陸官方採取的進一步反擊行動。

對此，趙立堅表示，「立陶宛挑釁行徑的背後，有人在撐腰打氣，操盤指使，早有預謀，國際社會看得清清楚楚。」

趙立堅強調，立陶宛不惜以損害中國主權為「投名狀」換取貸款，這種交易不道德，而且危險，「立陶宛背信棄義，不顧中方嚴正交涉，不顧國際公理和正義，為他國火中取栗，終將為此付出代價。美國為實現自身政治目的，不惜威逼利誘他國充當炮灰，這絕不是負責任的國家所為，最終只會害人害己。」