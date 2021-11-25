排59小時吃一碗拉麵「一蘭到底夯什麼？」　鄉民曝台人2字心態

▲台中一蘭拉麵24日開幕。（圖／民眾提供）

記者施怡妏／綜合報導

台中一蘭拉麵昨（24）日開幕，店內共有41個座位，搶頭香消費者早在59小時前、即11月21日深夜11點就到門口排隊，清晨5點就開始出現排隊人潮，長長隊伍沿著秋紅谷繞一圈，還有網友貼出現場空拍圖，驚現「一蘭貪食蛇」，不少網友好奇，「一蘭到底在夯什麼？」貼文一出，引起眾人討論。

有網友在PTT發文，「一蘭拉麵到底好吃在哪？」開幕當天台中人瘋狂排隊，之前台北店剛開幕時，也吸引超多人排隊，「可是我在日本吃過，根本很普」，不明白為何大家一窩蜂的搶著吃，「一蘭到底好吃在哪，是哪一點值得大家這樣瘋狂排隊？」

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貼文曝光後，多數網友認為只是跟風而已，「只是想去拍照打卡吧」、「第一時間打卡炫耀」、「他們不是去排隊的，是去打卡炫耀」。還有網友傻眼表示，為了吃一碗麵排59小時，不如直接到台北吃，「59小時我都能環島了，結果他只為了一碗台北就吃得到的拉麵」、「59小時走路都走到台北了」。

▲一蘭拉麵開幕首日排隊人潮。（圖／民眾提供）

不過有網友認為，一蘭確實不錯吃，但如果要排隊的話，就不會想吃了，「去日本吃過，湯濃麵還不錯，要排很久就算了」、「我覺得蠻好吃的，不過沒到需要排隊」、「一蘭的麵條真的很好吃，但是如果要排隊我就不吃了」。

也有網友指出，因為疫情期間不能出國，因此國外品牌會特別受到關注，且一蘭的口味也很符合台灣人，「現在不能出國，這種店的生意會翻好幾倍」、「就是重溫出國感覺而已」、「一蘭是蠻多人去日本的回憶吧」、「事實就是，人家連鎖店能開成這樣，表示他們口味就是特別受大眾歡迎」。

台中一蘭拉麵開幕首日造成轟動，業者統計昨天共發出1400張號碼牌，不過今開幕第二日人潮明顯有落差，業者表示，上午開門約有百人排隊，12點前已發出450張號碼牌，但與首日中午發出破千張號碼牌相比，人潮只剩一半。

▼網友們認為只是跟風而已。（圖／翻攝自PTT）