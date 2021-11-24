馬英九稱山洞存廢料挨批　馬辦反擊：蔡英文請承諾跳電時不用核電

▲馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九日前表示，核四廠興建時「在貢寮挖了大山洞，可以存放2萬桶低階核廢料」，引來民進黨立委批評「挖個洞把自己埋進去，對核電議題比較有幫助」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑24日表示，如果總統蔡英文堅持核電不可行，請承諾跳電時絕對不用核電。

蕭旭岑指出，新北市核安監督委員會已經證實，台電當年已規劃在龍門電廠（核四廠）的西側台地上，設計一處可儲存40年的低放射性廢棄物儲存庫，這是鐵一般的事實，相信蔡政府與經濟部都心知肚明。

蕭旭岑提到，說儲存庫也好，倉庫或山洞也罷，都是一個存放空間的說法，重要的是確實有可儲存40年的低放射性廢棄物的地方，民進黨這麼愛玩文字遊戲，請問農委會主委陳吉仲把萊克多巴胺講成「保健食品」，民進黨上下為何不批評、還出面緩頰？

蕭旭岑質疑，基隆市長林右昌說馬英九任內沒處理過核廢料，是沒有常識的說法，嚴重誤導視聽，如果林右昌說法成立，請問從馬英九到蔡英文，核一、核二、核三的核廢料，是怎麼處理的？蔡英文執政五年多，核電從未間斷，難道都不處理核廢料嗎？

蕭旭岑還說，現在問題很簡單，蔡英文任內核一、核二、核三一直用，這兩年大停電，也馬上啟用核電救援，顯然也知道核廢料可以安全存放，這也是2018年「以核養綠」公投的意旨，如果蔡英文與民進黨真的堅持核電不可行，請承諾跳電時絕對不用核電，其餘都是廢話。

蕭旭岑呼籲，不管是林右昌或者綠委，省省力氣，不要再「馬維拉了」，還講什麼封存是為了避開什麼「弊案」，更是笑掉民眾大牙，當初前民進黨主席林義雄以死相逼，蘇貞昌還跑來總統府「懇請」馬總統，最後決定核四封存，如今民進黨卻反過來說三道四，這不是神經錯亂嗎？