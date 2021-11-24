馬英九稱「貢寮挖山洞放核廢料」　民進黨立委：應挖洞自己埋進去

▲民進黨立委舉行記者會反對「重啟核四」公投案。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四等4大公投案將在年底登場，前總統馬英九日前表示，核四廠興建時「在貢寮挖了大山洞」，可存放2萬桶的低階核廢料，但經濟部澄清只有一座倉庫；民進黨立委洪申翰24日在記者會上狂酸說，馬應該挖個地洞把自己埋進去，對核電議題比較有幫助，民進黨立委賴品妤也表示，貢寮真的是沒有這樣放核廢料的山洞，「這些人卸任後，表現得像天橋底下的說書人，講這些東西完全是在造謠、脫離現實」。

民進黨立委賴品妤、江永昌、羅致政、林淑芬、蘇巧慧、洪申翰、張宏陸、范雲等人今天上午舉行「反對核四重啟，是怠忽職守還是睜眼說瞎話」記者會。賴品妤會中說，核四自1999年取得建廠許可，到2014年馬政府因為安全疑慮決定封存核四，但現在挺核方不斷拿台電、經濟部製作的報告來跟大家說核四安全，無視新北市民的安全，因此她舉行記者會，要擊破這些「大說謊家」的謊言。

洪申翰則透過視訊參與記者會表示，這次重啟核四公投最荒謬的是，現在跳出來大力支持重啟核四的馬英九、國民黨主席朱立倫、核四前廠長王柏輝，在馬政府執政期間，完全無力解決核四工程弊案和安全問題，幾乎是被逼到沒辦法，才用「封存核四」來下莊，現在又出來呼籲重啟核四，不僅毫無說服力，更是唾面自乾、自打臉。

洪申翰並指，馬英九說國民黨解決核廢料的作法就是去貢寮挖一個大山洞，但經濟部隔天澄清這個山洞不存在，「根本就是個幻想的山洞、一個不存在的山洞」，顯示國民黨一直以來解決核廢料的做法，都是一個幻覺，並向馬、朱兩人喊話說，「不要再挖山洞了，你們為核四重啟說出這麼羞恥的主張，其實你們該做的事情是，挖一個地洞把你們兩個自己埋進去」，這可能對台灣的核電問題有比較大的幫助。

蘇巧慧則表示，身為新北的民意代表，她強烈反對重啟有核安疑慮的核四，並質疑近期有很多新北市議員換上「四個同意」臉書頭像，是與新北市長侯友宜「沒有核安就沒有核四」的說法不同調？並批評擁核方主張「核能是綠能」說法是假消息。

羅致政談及，對於其他縣市來說核四是鄰居，但對新北市民來說，核四就在他們的家園，呼籲全台民眾一起擋下核四，不要讓新北市民承擔核安風險，並批評馬英九「封存是為了重啟」的說法，完全扭曲、誤導民眾認知；這15年來，部分零件已無法取得、廠商已經解散了、燃料棒已做了一些處理，如果這些問題沒有辦法處理，根本沒有資格談啟封的問題，馬英九應該把真相講清楚，而不是扭曲事實真相。

林淑芬並指，重啟核四公投案領銜人黃士修一直拿2013年的地質報告來主張，核四沒有地震斷層帶的問題，不過，早在2019年中央地調所就已提出新事證，證實核四旁邊5公里內S斷層不排除是活動斷層，且在周邊還有一條連成90公里長的活動斷層，核四的耐震係數遠遠不足以讓它安全試運轉，並指核四工程涉及很多工程弊案和缺失，總共發生16次火災、17次水災，甚至曾經在2008年颱風後淹水淹到2公尺高，「拿一個不安全的核四，要求公投重啟，簡直是拿人民的生命開玩笑。」