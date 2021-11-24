　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九稱「貢寮挖山洞放核廢料」　民進黨立委：應挖洞自己埋進去

▲▼賴品妤舉行反對核四重啟記者會「是怠忽職守還是睜眼說瞎話？」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委舉行記者會反對「重啟核四」公投案。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四等4大公投案將在年底登場，前總統馬英九日前表示，核四廠興建時「在貢寮挖了大山洞」，可存放2萬桶的低階核廢料，但經濟部澄清只有一座倉庫；民進黨立委洪申翰24日在記者會上狂酸說，馬應該挖個地洞把自己埋進去，對核電議題比較有幫助，民進黨立委賴品妤也表示，貢寮真的是沒有這樣放核廢料的山洞，「這些人卸任後，表現得像天橋底下的說書人，講這些東西完全是在造謠、脫離現實」。

民進黨立委賴品妤、江永昌、羅致政、林淑芬、蘇巧慧、洪申翰、張宏陸、范雲等人今天上午舉行「反對核四重啟，是怠忽職守還是睜眼說瞎話」記者會。賴品妤會中說，核四自1999年取得建廠許可，到2014年馬政府因為安全疑慮決定封存核四，但現在挺核方不斷拿台電、經濟部製作的報告來跟大家說核四安全，無視新北市民的安全，因此她舉行記者會，要擊破這些「大說謊家」的謊言。

洪申翰則透過視訊參與記者會表示，這次重啟核四公投最荒謬的是，現在跳出來大力支持重啟核四的馬英九、國民黨主席朱立倫、核四前廠長王柏輝，在馬政府執政期間，完全無力解決核四工程弊案和安全問題，幾乎是被逼到沒辦法，才用「封存核四」來下莊，現在又出來呼籲重啟核四，不僅毫無說服力，更是唾面自乾、自打臉。

洪申翰並指，馬英九說國民黨解決核廢料的作法就是去貢寮挖一個大山洞，但經濟部隔天澄清這個山洞不存在，「根本就是個幻想的山洞、一個不存在的山洞」，顯示國民黨一直以來解決核廢料的做法，都是一個幻覺，並向馬、朱兩人喊話說，「不要再挖山洞了，你們為核四重啟說出這麼羞恥的主張，其實你們該做的事情是，挖一個地洞把你們兩個自己埋進去」，這可能對台灣的核電問題有比較大的幫助。

蘇巧慧則表示，身為新北的民意代表，她強烈反對重啟有核安疑慮的核四，並質疑近期有很多新北市議員換上「四個同意」臉書頭像，是與新北市長侯友宜「沒有核安就沒有核四」的說法不同調？並批評擁核方主張「核能是綠能」說法是假消息。

羅致政談及，對於其他縣市來說核四是鄰居，但對新北市民來說，核四就在他們的家園，呼籲全台民眾一起擋下核四，不要讓新北市民承擔核安風險，並批評馬英九「封存是為了重啟」的說法，完全扭曲、誤導民眾認知；這15年來，部分零件已無法取得、廠商已經解散了、燃料棒已做了一些處理，如果這些問題沒有辦法處理，根本沒有資格談啟封的問題，馬英九應該把真相講清楚，而不是扭曲事實真相。

林淑芬並指，重啟核四公投案領銜人黃士修一直拿2013年的地質報告來主張，核四沒有地震斷層帶的問題，不過，早在2019年中央地調所就已提出新事證，證實核四旁邊5公里內S斷層不排除是活動斷層，且在周邊還有一條連成90公里長的活動斷層，核四的耐震係數遠遠不足以讓它安全試運轉，並指核四工程涉及很多工程弊案和缺失，總共發生16次火災、17次水災，甚至曾經在2008年颱風後淹水淹到2公尺高，「拿一個不安全的核四，要求公投重啟，簡直是拿人民的生命開玩笑。」

▲▼賴品妤舉行反對核四重啟記者會「是怠忽職守還是睜眼說瞎話？」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼賴品妤舉行反對核四重啟記者會「是怠忽職守還是睜眼說瞎話？」。（圖／記者屠惠剛攝）

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
迷昏女友找單男硬上！　「可內射」只收500元清潔費
她還原被挖眼「恐怖5分鐘」：看到我大腿被割
建設公司總裁談公事竟「滑進摩鐵」　一句話讓她毛骨悚然
獨／曾雅蘭「半夜癱坐陽台」　侯昌明急帶愛妻看精神科
他開iPhone遭盜刷87筆！　都買這款手遊
北韓女大生遭逼「下海賣淫」　金正恩暴怒處決6主謀
快訊／陸「台獨名單」不只3人！　國台辦說話了
大S「10年婚毀在她身上」？　1句話爆暗酸汪小菲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳吉仲「豬吃萊劑=人吃保健品」　朱立倫痛斥：荒謬

馬英九稱「貢寮挖山洞放核廢料」　民進黨立委：應挖洞自己埋進去

「與病毒共存」是國際趨勢　侯友宜：台灣目前還沒有條件

快訊／賴品妤開記者會反對「重啟核四公投」　擁核人士鬧場嗆聲

提4證據控顏寬恒施壓圖利　周玉蔻：你要有坐牢的心理準備

蘇貞昌：超商勸導戴口罩　「廣播、標示即可」

民眾買辣椒水自救　民眾黨立委痛批：高官飄在雲端，基層做到心酸

陳吉仲拿保健食品類比萊劑引譁然　蘇貞昌：不必刻意扭曲

林靜儀站路口驚喜　女騎士載兒：這妳接生的！妳說「OO很大」

遠東在陸被重罰　陸委會：研議適時採取必要反制

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

兒忤逆老媽！壯爸秒站起「想K爆」　網見他魁梧身形：差點見上帝XD

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

陳吉仲「豬吃萊劑=人吃保健品」　朱立倫痛斥：荒謬

馬英九稱「貢寮挖山洞放核廢料」　民進黨立委：應挖洞自己埋進去

「與病毒共存」是國際趨勢　侯友宜：台灣目前還沒有條件

快訊／賴品妤開記者會反對「重啟核四公投」　擁核人士鬧場嗆聲

提4證據控顏寬恒施壓圖利　周玉蔻：你要有坐牢的心理準備

蘇貞昌：超商勸導戴口罩　「廣播、標示即可」

民眾買辣椒水自救　民眾黨立委痛批：高官飄在雲端，基層做到心酸

陳吉仲拿保健食品類比萊劑引譁然　蘇貞昌：不必刻意扭曲

林靜儀站路口驚喜　女騎士載兒：這妳接生的！妳說「OO很大」

遠東在陸被重罰　陸委會：研議適時採取必要反制

美民主峰會邀台灣拒大陸　國台辦：涉台稱謂錯誤，堅決反對

葛萊美入圍名單／《靈魂急轉彎》原型11項最大贏家　BTS再獲提名拚酷玩

全聯黑五線上開跑！咖啡13.5元、百貨品5折起　58件黑品清單一次看

定位燈結合水帶護套　定位救災安全靠它「照」

花蓮遠雄海洋公園玩2天每人僅500　六福村有夢幻雪花秀每人399

習近平召開全軍會議：着力建設「一切為了打仗的後勤」

愛女剛滿一週歲！　畢書盡親曝「做人計畫」力拼第二胎

福建「通橋」金門、馬祖？　國台辦：已完成初步技術方案

一聲「姑姑」她落入詐騙陷阱　即時攔阻保住20萬養老金

陳吉仲「豬吃萊劑=人吃保健品」　朱立倫痛斥：荒謬

政治熱門新聞

與美嬌娘「3結2離」　顏寬恒坦言：都是我的錯

「人吃保健食品」比喻萊劑？　民進黨闢謠

超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

讓店員「辣椒水自衛」網更怒　四叉貓：不戴口罩死刑

萊劑如保健食品？　他嗆爆民進黨：反正死的都是別人家小孩

法務部宣誓打擊黑幫　黃國昌點名蔡清祥：北監特見算向黑道宣戰嗎？

不再徒手抗暴　徐國勇：超商店員可配辣椒水自衛

打球帶球棒沒問題！　徐國勇：這「四類人」帶危險物品會註記

陳吉仲「保健品比喻萊劑」　菜農批講幹話

動物攝取萊劑「平均壽命減少3年」　醫：慢性中毒

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

即／侯友宜父親逝世！享耆壽93歲

林靜儀站路口　女騎士載兒：這妳接生的！妳說「OO很大」

顏寬恒施壓圖利？　周玉蔻：要有坐牢的心理準備

更多熱門

相關新聞

快訊／賴品妤開記者會反「重啟核四公投」　擁核人士嗆聲

快訊／賴品妤開記者會反「重啟核四公投」　擁核人士嗆聲

為表態反對重啟核四公投，民進黨立委賴品妤、洪申翰等人24日上午舉行記者會，直指核電廠下S斷層不排除是活動斷層，批評挺核方無視新北市民的安全，是拿人民的生命開玩笑；未料，現場有一名佩帶挺核社群「支持暖化，核電歸零」貼紙的男子當面嗆聲，質疑應該檢驗核四結構是否安全，並主張美國也有核電廠蓋在斷層帶附近，洪則回擊說，面對地震風險不應鋌而走險、心存僥倖。

外交部刪「慰安婦」爭取權益字樣　馬辦批卑躬屈膝

外交部刪「慰安婦」爭取權益字樣　馬辦批卑躬屈膝

四位總統誰最不干涉新聞自由　馬英九民調第一、蔡英文第二

四位總統誰最不干涉新聞自由　馬英九民調第一、蔡英文第二

馬英九稱山洞放核廢料　陳亭妃：天馬行空

馬英九稱山洞放核廢料　陳亭妃：天馬行空

馬英九重啟核四　賴品妤：不知羞恥

馬英九重啟核四　賴品妤：不知羞恥

關鍵字：

馬英九洪申翰賴品妤

讀者迴響

熱門新聞

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

網求試穿性感背心　許瑋甯「直播更衣」辣翻

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

她「LINE置頂自己」　揭神級功用

金管會公布今年「大到不能倒」銀行！　中信銀、國泰世華銀等6家不變

2022年運勢最旺「5生肖」！有望一夜致富

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面