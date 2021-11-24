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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部刪為「慰安婦」爭取權益字樣　馬英九：卑躬屈膝、二度傷害

▲▼「四個同意，就是民意」戰鬥藍「公投公車」上路記者會，在戰鬥藍發起人中廣董事長趙少康的發起下，邀集前總統馬英九、前台北市長郝龍斌及國民黨籍立委賴士葆，共同發起公投公車活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對外交部在預算案，逕自刪除為「慰安婦」爭取權益字樣，前總統馬英九今（24日）透過辦公室痛批，外交部對日本卑躬屈膝，根本是對台灣慰安婦的二度傷害，二戰時日本人對慰安婦殘暴不仁，亞洲各國都積極為自己的阿嬤爭取權益，反觀我們的外交部卻在官方文書中積極放棄權益，究竟是中華民國的外交部，還是日本的外交部？

馬英九辦公室指出，過去蔡英文總統曾向過世的阿嬤們承諾，會替她們向日本政府討回公道，但事實上，蔡政府卻是不斷透過各種方式，抹除這段歷史，包括從108課綱中，完全刪除「慰安婦」相關歷史闡述，以及在外交部111年度預算案中，刪除「向日本索償台籍慰安婦受害人補償費」字樣。

馬英九辦公室強調，聯合國人權委員會在1996年的調查報告已經認定，「慰安婦」就是二戰時期日本皇軍的「軍事性奴隸」（military sexual slaves）。這段慘絕人寰的歷史，亞洲有數十萬婦女受害，台灣阿嬷就超過2千人。

馬英九辦公室痛批，蔡總統不但沒有向日本政府要求為當年迫害女性的史實道歉，也沒有兌現「接軌國際人權標準」的承諾，更放任外交部在預算案中移除「向日本索償台籍慰安婦受害人補償費」字樣，等同放棄對日爭取受害婦女的權益，不僅藐視歷史、踐踏人權，更是對所有受害者的二度傷害。

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