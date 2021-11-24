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成大醫學院大規模消防演練　模擬地震災情緊急搶救逼真

▲國立成功大學與台南市消防局合作，24日於成大醫學院進行防災暨消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立成功大學與台南市消防局合作，24日於成大醫學院進行防災暨消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防患未然！國立成功大學與台南市消防局合作，24日於成大醫學院進行防災暨消防演練，為求貼近實際救災情境，消防演練模擬情境，因地震導致醫學院大樓兩處起火，校方緊急啟動自衛消防編組，分頭進行滅火、通報、各樓層人員疏散等完整活動演練。

台南市消防局第六以及第七救災救護大隊提供支援，大舉出動超過16台各式消防車及近 70 名消防隊員，成大醫學院人員則有近200人參與演習，現場模擬真實火災發生時的逃生應變，台南市消防局局長李明峯及第六救災救護大隊大隊長張明欽親臨現場關注消防演習情況。

▲國立成功大學與台南市消防局合作，24日於成大醫學院進行防災暨消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年8月19日成大成杏校區醫工醫技館地下室發電機房冒出白煙，消防人員獲報後馬上趕至現場撲滅火勢，所幸當下立即疏散，無人員傷亡。對於擁有完整實驗室、各項精密儀器設備以及珍貴的大體老師、典藏文物的成大來說，防災演練更是不容輕忽。

成大校長蘇慧貞表示，防災演練看來平常，但其實更是需要各單位、每個人都扎實、仔細地將每件事情做好才能達成。尤其成功大學校園腹地分布相當廣泛，正是因為每位同仁經年累月不懈怠地注意，才能確保每日學校的工作與學習正常運行。蘇慧貞也提到，今日的防災演習不只是一個活動，同時也是一個重要的提醒，延長線使用注意、插頭不過度負載等每個細節，都是每人每天應該養成的好習慣。

這次消防演練情境設定的兩處起火點，特別選在有珍貴大體所在處的醫學院D區5樓大體解剖室以及具有毒化物的醫學院B區7樓生理所實驗室。5樓大體解剖教室外走廊預設因為地震而導致配電盤電線短路起火，現場人員緊急分頭進行滅火、通報以及疏散；7 樓的化學實驗室則是預設因餘震引起酒精翻落造成火災，現場人員進行滅火失敗，關閉實驗室房門防止火勢擴大，起火點7樓以上至 12樓全數進行疏散。

▲國立成功大學與台南市消防局合作，24日於成大醫學院進行防災暨消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「在面對毒化物或危險物品時的救災，救得對遠比救得快重要！」成大事務組簡任秘書陳榮杰指出，由於一般學校實驗室的化學品貯存性質與方式和工廠不同，工廠大多是種類單純、存量較大，而學校因應各種實驗進行，因此化學品種類非常多、存量則相對較少。由於此一特性，本次消防演練，校方特別模擬真實情況，除了環安衛專業人員到場備詢之外，更提供火場相關平面圖資料、毒化物房間樓層分佈圖、毒化物房內配置圖等，以及最重要的包含各式化學物質相關資料的安全數據表（safety data sheet,SDS），以智慧化方式提供 SDS，快速且有效地讓消防隊能掌握火場情況，進行救援行動。而醫學院D區5樓的大體實驗室以及B區12樓的動物中心，是保存珍貴的大體及實驗動物的重要地點，因此對於緊急狀況的應變，更是格外重要。

▲國立成功大學與台南市消防局合作，24日於成大醫學院進行防災暨消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第六及第七救災救護大隊出動7台水箱車、1台水庫車、2台救護車、1台救助器材車等，更特別派出4台化學消防車以及1台曲折雲梯車，用以支援高空（樓層）救援行動以及執行化學物質火災等救火任務的消防車種。

▲國立成功大學與台南市消防局合作，24日於成大醫學院進行防災暨消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在醫學院一樓大廳處，成大環安衛中心展示各項實驗室應變器材，包括 B 、 C 級防護衣、可背式空氣呼吸器（SCBA）、護目鏡、防酸鹼手套、耐酸鹼安全鞋、除汙工具、桶槽止洩工具組、防火毯、吸液棉、抽風機以及五用氣體偵測器等，現場有專業人員解說各項器具功能，並進行宣導，若校園內有發生任何緊急狀況，可立即聯繫環安衛中心借用相關器材。

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