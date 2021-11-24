留3個笑臉也被警告！臉書傳「違反社群守則」災情　網友納悶炸

▲原PO留言違反社群守則，但內容明明沒什麼，讓她超納悶。（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這樣的留言到底違反什麼呀？」一位女網友日前在臉書Tag朋友，留了「最後一句，愛睡覺的寶寶讓人省心」，結果就被FB通知「您的留言違反了《社群守則》中有關垃圾訊息的規定」，讓她超納悶。結果貼文一出引爆共鳴，就有人直呼，自己只是按了三個貼圖笑臉就被警告，也是超傻眼「什麼邏輯？」

這位女網友在臉書社團《爆系知識家》貼出一張截圖，只見她收到FB違反《社群守則》的通知，內容則寫著「其他人不會看到這則留言。我們制定相關守則的用意，是希望避免不實廣告、詐騙以及安全漏洞等情事。屢次違反《社群守則》可能導致帳號受到更多限制」。

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原PO就忍不住納悶，因為她只是在某篇貼文底下Tag朋友、留言「最後一句，愛睡覺的寶寶讓人省心」，看起來就是很正常的分享，「最近很常收到違反社群守則通知，這樣的留言到底違反什麼呀？」

▲貼文引發共鳴，有人只是留3個笑臉貼圖也被通知。（圖／翻攝自爆系知識家）

看到貼文後，不少人都頗詫異，因為自己也發生一樣的情況，像是有人留言「可愛貓貓」、「+1」都被視為垃圾訊息，「我也是，還被禁止留言」、「我上次好像只在唱片行的粉專留：『去現場預購海報有折嗎？』就違反了XDDD」、「我昨天也是這種情形餒！只是按了三個貼圖笑臉，看爆笑的居然不能按笑臉，什麼邏輯」、「我只@名字也被檢舉，我也是」、「我今天標記我朋友也是。」

災情一爆，許多網友忍不住抱怨，「#奇怪的審核」、「真的很莫名其妙，我的也出現過兩次，最後留言還被刪除」、「我也出現過一次」、「反而檢舉裸露，都說沒違規」、「有通知還算好的……我連通知都沒有，莫名其妙的就被限制不能po文了。」

至於到底為何會這樣，就有人以原PO的狀況來推測，「依我來看，這句話可能有兩個意思。1.重複了對方文中陳述的最後一句話，所以被判定廢話。2.之前有說了什麼，然後很鄙夷的認為對方很吵，要他去睡覺！那這應該就是被檢舉。」但若第2項並非由人檢舉，可能是臉書正試圖用AI解決網路霸凌。