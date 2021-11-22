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歡慶成大90周年慶　成大會館助身障青年向夢想躍進

▲連續3年台南成大會館舉辦飯店職涯課程，助伊甸身障青年認識多元工作內容，伊甸身障青年阿奇，於台南成大會館學習清潔飯店各項硬體設施等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲連續3年台南成大會館舉辦飯店職涯課程，助伊甸身障青年認識多元工作內容，伊甸身障青年阿奇，於台南成大會館學習清潔飯店各項硬體設施等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歡慶成大90周年慶，台南成大會館與伊甸基金會邀請全台校友及旅客一起做公益，守護身障青年的就業夢想，至2022年2月28日止，舉辦「成大會館讓愛翻轉」品牌公益活動，不僅於11月校慶期間規畫為期4天的住房提撥捐款，期間凡單筆捐款300元支持身障青年職業訓練經費，即有機會抽中成大會館雙人住宿券一張。

成大會館為讓身障青年感受多元的職場環境，更規劃一連串的「挑戰飯店特派員」探索課程，邀請學員們至會館進行房務整理及大廳清潔…等工作，希望透過實際操作，讓孩子們體驗不同工作，進一步了解自己的興趣，未來都能擁有獨立自主的人生。

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▲連續3年台南成大會館舉辦飯店職涯課程，助伊甸身障青年認識多元工作內容，伊甸身障青年阿奇，於台南成大會館學習清潔飯店各項硬體設施等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「阿奇，加油！你做得很好！」今年剛滿20歲的阿奇，領有重度智能障礙手冊，家中母親是名智能障礙者，兩位哥哥也領有精障手冊，為了分擔爸爸的經濟壓力，阿奇台南啟智學校畢業後，曾到洗車場工作，卻因口語表達能力差，無法與同事及主管有良好互動而被辭退，直到1年前來到伊甸小作所接受服務，剛來到小作所的阿奇，只能透過簡單的問答指認出物品，面對較陌生的新環境，一開始沉默寡言無法融入團體，但這半年來，除了接受職業陶冶及人際互動的訓練，終於在教保老師的鼓勵和指導下，漸漸地表達自己的想法，在這次的飯店探索課程，阿奇不僅成功挑戰更換枕頭套、床包，及飯店大廳的清潔消毒，工作態度認真一點都不馬虎，短短兩小時的職涯課程，不僅增強了阿奇邁入職場的工作動機，每位學員也都收穫滿滿，積極主動的工作態度，更是獲得現場主管們的稱讚。

▲連續3年台南成大會館舉辦飯店職涯課程，助伊甸身障青年認識多元工作內容，伊甸身障青年阿奇，於台南成大會館學習清潔飯店各項硬體設施等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南成大會館黃偉哲經理表示，今年因疫情影響，旅遊飯店業雖深受波及，但成大會館仍堅持守護每位孩子的夢想，台南成大會館自3年前開始與伊甸基金會合作，號召全台校友及旅客用實際行動為身障孩子圓求職夢，天生我材必有用，希望每年透過這樣的傳愛行動，讓社會大眾看見身障孩子的需要，透過實際操作課程，讓每位身心障礙朋友擁有實現夢想的權力，面對未來都有無限可能。

伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，今年疫情打亂了大家的生活腳步，真的非常感謝台南成大會館仍然攜手民眾做公益，對身障青年來說，每一次的職涯體驗都是最寶貴的學習經驗，除了讓孩子們了解各種職業的工作屬性及環境，對工作的認知也更為熟悉，感謝台南成大會館提供職涯體驗的機會，協助身障青年建立獨立自主的人生觀，面對未來，每一位身障青年都可以用雙手打造自己的人生舞台!」活動洽詢:06-2146990*303 辛小姐。

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