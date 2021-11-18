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大二生開刀房手術縫合罰款5萬元　成醫：尊重衛生局裁罰

▲成大醫學系1名大二學生被爆料沒有醫師執照，在成大醫院手術房裡為病患縫合傷口，台南市衛生局依醫療法第57條規定，裁處新台幣5萬元罰鍰。（圖／記者林悅攝，下同）

▲成大醫學系1名大二學生被爆料沒有醫師執照，在成大醫院手術房裡為病患縫合傷口，台南市衛生局依醫療法第57條規定，裁處新台幣5萬元罰鍰。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫學系1名大二學生被爆料沒有醫師執照，在手術房裡為病患縫合傷口，雖然成大校方當時表示，該名學生是在主治醫師親自監督下執行縫合，未違反相關醫療法規，但台南市衛生局指出，成醫未確實督導所屬醫事人員依法執行業務，依醫療法第57條規定，裁處新台幣5萬元罰鍰。對此，成醫表示尊重。

台南市生局指出，有關成大醫院讓學生進入開刀房，替病患進行外科縫合手術一事，經衛生局查察，該院未確實督導所屬醫事人員依法執行業務，依醫療法第57條規定，裁處新台幣5萬元罰鍰。衛生局呼籲為確保病患權益，醫院執行臨床教學活動應依循相關臨床實習實施原則規劃課程，並善盡督導之責，建立信賴的醫病關係。

▲成大醫學系1名大二學生被爆料沒有醫師執照，在成大醫院手術房裡為病患縫合傷口，台南市衛生局依醫療法第57條規定，裁處新台幣5萬元罰鍰。（圖／記者林悅攝，下同）

成大發言人、副校長李俊璋指出，成大醫院確於這2天接獲台南市衛生局裁罰公文，對衛生局依醫療法開罰5萬元，成大醫院表示尊重。成大醫院院方回應指出，成大醫院日前已向主管機關說明，尊重主管機關裁處，並檢討及通告全院各部門，教學時應注意相關法規規範。

▲網路社群Dcard在10月16日出現一篇名為「各位可以想像一下」的文章，爆料成大醫學系大二生開手房執行手術引發熱議。

▲網路社群Dcard在10月16日出現一篇名為「各位可以想像一下」的文章，爆料成大醫學系大二生開手房執行手術引發熱議。（圖／翻攝自Dcard）

網路社群Dcard在10月16日出現一篇名為「各位可以想像一下」的文章，就讀成功大學的網友PO文：「如果說你今天到了某南霸天的醫學中心，這裡集結了各式醫學權威與手術人才，於是你非常放心地動了手術，（但）從手術房醒來後，發現旁邊的醫師格外年輕，一問之下才知道，他是連國考都沒有考過的大二學生，手術的縫線就是他幫你縫的，那麼各位會怎麼想呢？是會覺得這裡的學生非常強，不需要考醫師國考就有R3的實力？還是會再也不敢來這邊呢？」。

這篇文章一公開，隨即掀起網友及成大學生的熱議論戰，並紛紛留言表示，「這樣是合法的嗎？」、「誇張」、「太扯了吧」，「所以OD這堂糞課什麼時候要廢除？
原本就已經夠糞了，現在還因為這種鳥課影響大五大六的臨床學習會不會太瞎？？再怎麼說也是clerk優先吧，哪輪得到連解剖都還沒上的大二生來主宰刀房？荒謬到覺得好笑欸，要是我是病人知道我的刀助是一個沒有執照還在修普通心理學的噁男，我絕對告死醫院^_^」…，不支持此一作法的網友可說是一面倒。

成大醫學系爆出大二學生進入開刀房替病患做縫合手術，事件曝光後引發各界議論，成大校方指稱，該學生大一就已在開刀房實習約1年，而此次是在主治醫師現場指導監督下執行縫合，並沒有違反醫療相關法規。惟台南市衛生局不認同此一說法，依違反醫療法裁罰5萬元。

依照醫療法57條第1款規定「醫療機構應督導所屬醫事人員，依各該醫事專門職業法規規定，執行業務」，違反可罰5到25萬元。

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