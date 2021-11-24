14歲少女比母親還顯老！像70歲嬤「整形2次重生」：手術非常滿意





▲河南14歲女面容似老人。（圖／翻攝自九派新聞）



記者鄭思楠／綜合報導

看起來比50歲的母親還老！河南新鄉一名14歲少女罹患怪病，臉部嚴重衰老，看起來像一名70歲阿嬤，站在母親身旁還更顯老。而且這個病世界罕見，且無藥可醫。不過，在好心人的持續幫助下，她已接受兩次整形手術，目前已經恢復出院，她開心表示，對手術非常滿意。

綜合陸媒報導，父親表示，女兒剛出生不久，家人就發現她臉部皮膚有些下垂，與一般孩子有異，這種特徵隨著成長愈發明顯，可受礙於以前的醫療條件，病因一直未查明，而如正常孩子那樣上了幼稚園、國小、國中。

他進一步透露，但女兒在成長中，時常遭受「另眼」對待、被人形容長得像老人的境況，性格也為此變得內向敏感，時常躲在家中以淚洗臉，也不喜歡穿花裙、照鏡子等，不過雖然如此，孩子仍刻苦學習，成績一直不賴。

▲她手術後。（圖／翻攝自九派新聞）

某次，家人專門帶她到鄭州就醫，醫生告知，她得了世界上很罕見且沒有藥物可以治療的皮膚鬆弛症，若想治療，最好的辦法就是等女孩長大後再作整形手術。據悉，皮膚鬆弛症的發病機理尚未明確，病例多為散發性，由常染色體隱性基因所決定，也有少數顯示常染色體顯性遺傳。

父母無奈下便求助於媒體，之後陸續得到大陸整形美容協會等來自社會層面的協助。劇《河南電視台》報導，在外界的幫助下，女孩已接受兩次手術，目前已恢復出院。

兩個月後，她將再次進行手術。她和母親均表示，對手術非常滿意，下次手術將針對其口周，法令紋和雙眼皮進行治療。