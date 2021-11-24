政委林萬億嘉縣視察　強化社會安全網第二期計畫

▲▼林萬億政委率中央部會至嘉義縣輔導。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院於110年7月29日函頒核定「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」，為確保計畫順利推動，由行政院政務委員林萬億率中央各部會，衛福部(保護司、社家署、心口司、社工司)、內政部、勞動部、教育部、法務部、原民會等首長出席，24日至嘉義縣政府進行二期計畫說明，並就第一期計畫（107-109年）執行成效進行檢討及回應地方政府未來執行困境。

翁章梁說，林萬億政務委員今日率各部會首長來到嘉義縣，與嘉義縣警察局、衛生局、社會局、民政處、勞青處一同探討社會安全網建構問題；社會安全網非常重要，如何透過跨部會協調與整合讓政府資源能連結，讓力量可以擴大。

近期發生一些社會治安事件，翁章梁說，或許社會出現部分聲浪討論這是否涉及社會安全網破洞問題；目前中央極力建構制度，未來衛生局將針對衛生社工投入更多人力，社會安全網透過檢討不斷強化，透過資源連結與跨部會協調資源，相信社會安全網將越來越牢固。

目前嘉義縣已建置民雄、竹崎、中埔、布袋、朴子、水上6處區域型社會福利服務中心，提供該區域單一、整合性的服務窗口，並以「建立社區為基礎的防護體系、提供以家庭為中心的整合服務」為目標，提高服務近便性，拉近民眾與資源的距離。

配合強化社會安全網第二期計畫五大重點，嘉義縣將設置社區心理衛生中心1處，補強精神衛生社區體系與社區支持服務，持續擴增家庭福利服務中心資源與優化保護服務，強化社工人力進用及專業久；嘉義縣幅員遼闊，資源也相對分散，希望透過網絡合作及資源整合，強化跨體系、跨專業與拓展公私協力優質服務。

嘉義縣長期面臨人口老化及人口流失困境，傳統農業缺乏多元就業機會，縣府團隊正在積極發展將嘉義縣轉型為農工大縣，招攬企業、廠商進駐各個工業園區創造多元就業機會，未來將建構智慧農業、智慧載具及精準健康三大產業聚落，將產業帶入世界尖端科技鏈，讓嘉義子弟有更多選擇回家鄉就業，規劃完善的長期照顧服務，降低脆弱家庭風險因子，並考量地方的人口特性及在地化，建構嘉義縣綿密的社會安全網。