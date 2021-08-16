嘉義縣「牛奶鳳梨」登場　新鮮直送全聯賣場

▲嘉義牛奶鳳梨限時登場 。（圖／r嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為行銷嘉義縣當令美味農產，嘉義縣政府與福和生鮮農產股份有限公司合作，以神農獎達人的牛奶鳳梨為食材，推出盒裝截切水果與削皮鳳梨，在全國最大連鎖超市─全聯福利中心通路上架，歡迎消費者品嘗酸甜滑嫩的牛奶鳳梨！

縣府表示，嘉義縣是農業大縣，擁有許多優質農特產品，縣府積極打造「嘉義優鮮」品牌，將商品媒合上架到各大通路，開拓農產品市場通路，即日起，歡迎消費者到全聯選購牛奶鳳梨，一起支持既優且鮮的嘉義農產。

嘉義縣因有北回歸線經過，擁有日夜溫差大的氣候特質，該地的土壤結構是排水好的礫石混合富含水性佳的紅土地，得天獨厚的地理環境，使嘉義縣成為牛奶鳳梨的最大產區，種出來的鳳梨風味獨特、香氣誘人。

牛奶鳳梨的栽種過程極為費心，不僅生產期較金鑽鳳梨來得長，又容易遭強日曬傷導致收成困難，需使用遮陽布來幫助果實防曬；此外，植株高大，與人同高，還要透過釘支柱及拉繩索固定鳳梨避免傾斜倒伏。

每一顆牛奶鳳梨都是由農民細心手工栽培而成，才有擁有如此細嫩肉質，並以果肉呈牛奶般的雪白色最具特色，吃起來甜甜微酸層次分明，帶有淡淡花香，讓人想一口接著一口，回味無窮。

8月是牛奶鳳梨的產季，縣府指出，這次與通過多項嚴格國內外專業認證的福和生鮮農產股份有限公司合作，在人工逐粒挑選確認熟度、經過氣曝式水流及三道冰水有效洗淨後，專業低溫溫控環境下進行截切，確保鳳梨鮮度，推出符合現代消費者便利需求的盒裝截切鳳梨及削皮鳳梨，透過全聯推廣行銷，讓全國消費者都能品嘗到來自嘉義縣民雄鄉世承三代的神農鳳梨。

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