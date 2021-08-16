　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣「牛奶鳳梨」登場　新鮮直送全聯賣場

▲全聯就買的到！嘉義牛奶鳳梨限時登場 。（圖／r嘉義縣政府提供）

▲嘉義牛奶鳳梨限時登場 。（圖／r嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為行銷嘉義縣當令美味農產，嘉義縣政府與福和生鮮農產股份有限公司合作，以神農獎達人的牛奶鳳梨為食材，推出盒裝截切水果與削皮鳳梨，在全國最大連鎖超市─全聯福利中心通路上架，歡迎消費者品嘗酸甜滑嫩的牛奶鳳梨！

▲全聯就買的到！嘉義牛奶鳳梨限時登場 。（圖／r嘉義縣政府提供）

縣府表示，嘉義縣是農業大縣，擁有許多優質農特產品，縣府積極打造「嘉義優鮮」品牌，將商品媒合上架到各大通路，開拓農產品市場通路，即日起，歡迎消費者到全聯選購牛奶鳳梨，一起支持既優且鮮的嘉義農產。

嘉義縣因有北回歸線經過，擁有日夜溫差大的氣候特質，該地的土壤結構是排水好的礫石混合富含水性佳的紅土地，得天獨厚的地理環境，使嘉義縣成為牛奶鳳梨的最大產區，種出來的鳳梨風味獨特、香氣誘人。

牛奶鳳梨的栽種過程極為費心，不僅生產期較金鑽鳳梨來得長，又容易遭強日曬傷導致收成困難，需使用遮陽布來幫助果實防曬；此外，植株高大，與人同高，還要透過釘支柱及拉繩索固定鳳梨避免傾斜倒伏。

▲全聯就買的到！嘉義牛奶鳳梨限時登場 。（圖／r嘉義縣政府提供）

每一顆牛奶鳳梨都是由農民細心手工栽培而成，才有擁有如此細嫩肉質，並以果肉呈牛奶般的雪白色最具特色，吃起來甜甜微酸層次分明，帶有淡淡花香，讓人想一口接著一口，回味無窮。

8月是牛奶鳳梨的產季，縣府指出，這次與通過多項嚴格國內外專業認證的福和生鮮農產股份有限公司合作，在人工逐粒挑選確認熟度、經過氣曝式水流及三道冰水有效洗淨後，專業低溫溫控環境下進行截切，確保鳳梨鮮度，推出符合現代消費者便利需求的盒裝截切鳳梨及削皮鳳梨，透過全聯推廣行銷，讓全國消費者都能品嘗到來自嘉義縣民雄鄉世承三代的神農鳳梨。

清潔齒縫必備　隨身攜帶超方便

ET快訊
徐凱希認主持《我猜》疏失：憲哥索性不丟話給我！
5生肖、4星座最有「頭獎運」！　威力彩17.5億衝了
好市多這款蛋糕被嫌爆！網揭「暗黑功能」狂勸：不是拿來吃的
塔利班宣布：戰爭已結束！　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國
奧麥斯颱風醞釀中！　這2天水氣最多
高端今起預約！保護力、副作用、誰適合打？6大QA一次看
21歲母胎美女糗了！直播驚現「大媽真身」　驚悚對比曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

洗腎妻照顧行動不便夫生活困頓　東港警偕善心人士送關懷

蘭潭國小融合天文與美學基地　入選110年校園美感設計實踐計畫

花蓮男涉毒到處躲！警追10個月攻堅　住處起出毒品

嘉義縣強化青少年自我法治觀念及保護意識　青春專案推線上問答

嘉縣推動0歲閱讀　105年後出生嬰幼兒辦書證可獲閱讀禮袋

東石漁人碼頭再修繕　臨海觀光打造魅力新據點

台南議長批安南區警民比嚴重失衡　警局說話了…

嘉義縣「牛奶鳳梨」登場　新鮮直送全聯賣場

嘉義縣重啟觀光新亮點　竹崎觀音瀑布風華再現

快訊／蘆洲溪美越堤道「85歲男自焚亡」！留汽油桶嚇壞運動民眾

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

洗腎妻照顧行動不便夫生活困頓　東港警偕善心人士送關懷

蘭潭國小融合天文與美學基地　入選110年校園美感設計實踐計畫

花蓮男涉毒到處躲！警追10個月攻堅　住處起出毒品

嘉義縣強化青少年自我法治觀念及保護意識　青春專案推線上問答

嘉縣推動0歲閱讀　105年後出生嬰幼兒辦書證可獲閱讀禮袋

東石漁人碼頭再修繕　臨海觀光打造魅力新據點

台南議長批安南區警民比嚴重失衡　警局說話了…

嘉義縣「牛奶鳳梨」登場　新鮮直送全聯賣場

嘉義縣重啟觀光新亮點　竹崎觀音瀑布風華再現

快訊／蘆洲溪美越堤道「85歲男自焚亡」！留汽油桶嚇壞運動民眾

洗腎妻照顧行動不便夫生活困頓　東港警偕善心人士送關懷

快艇送朗多、比佛利等3人到灰熊　換回舊將布萊德索

迪麗熱巴「水鑽遊走胸前」曲線絕了！　復古絲絨裙美出新高度

蘭潭國小融合天文與美學基地　入選110年校園美感設計實踐計畫

Honda復活「硬地瓜」Integra！時隔15年重返車壇確定明年亮相

快訊／聯亞通過EUA「可供200萬劑疫苗」　陳時中14時說明

全球螺絲王國就在台灣　　前七月出口值815億年成長三成

從裡脆到外！澎湖限定「海菜鬆蛋餅」　仙人掌風味色澤粉嫩帶果香

葛仲珊去哪了？挺范范被圍譙消失2年現況曝光　認「過得很黑暗」

波蘭正妹東奧摘銀卻「拍賣獎牌」　背後原因超暖：救人更有價值

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

地方熱門新聞

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

即／蘆洲河畔1男自焚！全身起火燃燒亡

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

南投台14線土石坍塌　緊急搶通中

台東x台北第一波　北市民5倍券到台東消費

桃園蓮花季！鄭文燦示範坐乘坐大王蓮

台南議長批安南區警民比嚴重失衡

基隆疫苗41.3%涵蓋率第三　林右昌：超前蔡總統要求

台南善化傳出住宅火災3民宅受損

基隆市府斥資1400萬購16輛幼童專用車

台南安平人孔蓋下陷台電應速修復

嘉義縣牛奶鳳梨登場　新鮮直送全聯賣場

國民黨不分區立委　陸配牛春茹力爭

李洋攜王齊麟29日返金門

更多熱門

相關新聞

嘉義西瓜鳳梨、牛奶鳳梨上市

嘉義西瓜鳳梨、牛奶鳳梨上市

嘉義縣鳳梨產季從自五月初的金鑽鳳梨開始採收，首波採收的金鑽鳳梨幾乎被企業團購搶購一空，目前採收的品種除深受大眾喜愛的金鑽鳳梨外，外形碩大、口感清甜、狀似西瓜的西瓜鳳梨也搶鮮上市，還有果肉乳黃、纖維細緻、入口即化的牛奶鳳梨也開始採收上市中，此時，消費者能夠同時品嚐到多種風味的鳳梨。

嘉義縣推農漁產國際認證　進軍國際市場

嘉義縣推農漁產國際認證　進軍國際市場

嘉縣戶政身分證數位拍照免費服務

嘉縣戶政身分證數位拍照免費服務

勿用毒物陷阱或獸鋏防治鳥害

勿用毒物陷阱或獸鋏防治鳥害

關鍵字：

嘉縣牛奶鳳梨全聯賣場

讀者迴響

熱門新聞

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　未婚妻竟是凶手

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

台大妹月賺30萬　玩股票賠錢緊張

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面