高齡化社會到來！2030年將缺4.2萬床　政院拍板私校可設長照機構

▲高齡化社會來臨，長照需求驟增，政院拍板私校可設住宿型長照機構。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院1日通過衛福部擬具的「長期照顧服務法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。院長蘇貞昌指出，本次修法主要是為擴增長照服務量能，增列設有長照科系的私立學校，得為住宿式長照機構的設立主體，「可運用其學校空間設置長照機構」，並藉由訓用合一，培育長照人才，持續促進長照資源發展。

蘇貞昌指出，本次修法也將給付支付新制與服務提供者特約機制，予以法制化；另為加強長照服務機構管理，將增列公布違法機構名稱及負責人的規定，以強化使用者權益保障。蘇在院會中裁示，請衛福部積極與立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序。

2030年缺4.2萬床 放寬私校申請長照法人緩解長照需求

根據衛福部統計，截至2020年12月底，全國已設立的住宿式長照機構，包含老人福利機構、一般護理之家、退輔會榮民之家及住宿式長照機構，總計為1662家、10萬9040床；而透過公部門及民間長照法人共同布建資源，至2020年底可給床數達13萬3066床。衛福部推估，到2030年長照住宿需求人數約17萬5874人，缺口數約為4.28萬床。

由於國內住宿型長照機構床位缺乏，為擴增長照服務量能，因此本次修法增列設有長照科系的私立學校，可做為住宿式長照機構的設立主體，運用其學校空間設置長照機構，並藉由訓用合一，培育長照人才，持續促進長照資源發展。估計將增列55所設有長照科系的私立學校，可加入成為住宿式長照機構的設立主體。

政務委員林萬億表示，教育部那邊有一些期待，過去下鄉與各縣市政府商談布建住宿型機構時，也有縣市政府、當地的私校提出，指目前設長照機構法人的行政程序冗長，希望考量修法。林強調，現在有若干學校已經表達願意，利用閒置教室或空間轉型為住宿型長照機構。

修法長照服務需部分負擔 遏止長照機構削價競爭

另外，鑑於需要長期照顧的失能人口持續成長，衛福部表示，為擴增長照服務量能、促進長照相關資源發展、推動長照給付支付制度與長照服務提供者特約機制，並合理利用長照資源，達到長照服務給付的公平性及效率性，擬具「長期照顧服務法」部分條文修正草案。