王建民玩「棒球哽」tag徐國勇　部長已說運動不註記大家別擔心

▲王建民留言tag徐國勇。（圖／翻攝王建民臉書）



記者杜冠霖／台北報導

近來發生多起行車糾紛持球棒毆人事件。內政部長徐國勇日前表示，未來若查獲車上有球棒者將於警政系統註記。中信兄弟投手教練、前紐約洋基隊投手王建民則在臉書粉絲團發文，「幸好我只拿棒球和手套」，引起許多球迷迴響，王建民更在留言處tag徐國勇，並強調部長已經說明一般民眾進行棒球運動等並不會註記，請大家不用擔心。

隨後，徐國勇也在王建民的原PO下方回應表示，棒球跟拿球棒的不法份子不能相提並論，他還透露自己是王建民的粉絲，曾經到紐約洋基球場替王建民加油。

王建民表示，本則貼文只是因為最近時事跟棒球有關，純輕鬆開玩笑，玩一下時事哏，事實上內政部長徐國勇已說明，「對於一般民眾進行運動等並不會註記，請大家不要擔心」，也請媒體不要亂下標「王建民酸…」，謝謝！

徐國勇也留言向王建民表示感謝，並指出，球棒是用來打球的，不是用來打人的，棒球是台灣的國球，「王建民是台灣之光，與拿球棒行使暴力的不法分子，不能相提並論。」

徐國勇也表示，自己是王建民的粉絲，也曾去過紐約洋基球場加油，「王建民加油，台灣棒球加油！」

事實上，對於警方臨檢發現車內有危險物品將進行註記，徐國勇昨天受訪時也再度表示，唯有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，「對於一般民眾進行棒球運動等並不會註記，請民眾不用擔心。」