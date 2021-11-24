辣椒水不會要人命　內行人曝使用時機很重要「不太會防衛過當」

▲治安事件頻傳，民眾把辣椒水放在隨身包包中當作防衛器具。（圖／讀者提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

內政部長徐國勇提出超商店員配發辣椒水自保建議後，立刻引發熱議。讀者陳小姐向《東森新媒體ETtoday》表示，她平常就有攜帶辣椒水的習慣。對於辣椒水、防狼防身噴霧的持有，資深員警也表示，這些物品並非管制物品，民眾可合法持有，但要注意使用的時機。

日前汐止發生汽車駕駛不滿前方機車騎士車速過慢擋住動線，憤而攔車並持木棒揮舞逞凶，不料卻反遭「辣椒水」噴整臉，當場失去戰鬥能力，也讓不少網友大讚辣椒水比球棒還好用。

對於近期台中、桃園街連發生超商店員遭攻擊事件，行政院23日也召開治安防治會報，針對超商攻擊事件頻傳，有意發放防衛器具，內政部長徐國勇也強調，最方便、立即可以處理的就是辣椒水，其他器械的問題要再跟超商業者做討論，「辣椒水是馬上可以處理的」。

對於把辣椒水當作防衛器具，讀者陳小姐表示，網路購物或專賣店都可買到，加上容量與造型方便攜帶，她都會隨身放在包包中，在看到最近一連串的治安事件後，她也會覺得擔心，最好是都不會碰到，但萬一真的遇上變態色狼或鬧事時，自己或同行者至少有個可以自保的器具。

對此，資深員警在受訪時表示，當遇到壞人或突發緊急狀況，拿辣椒水朝對方面部噴灑，如噴到眼睛會產生高度的灼熱、嗆辣感，讓人無法睜眼，淚流不止，效用約持續一小時，如果噴得多，對方甚至有呼吸困難、不斷咳嗽等反應，在不法者失去攻擊能力時，受害者得以趁機逃跑。

資深員警提醒，辣椒水不會要人性命，若緊急時刻使用，通常噴一次就見效，不太會有防衛過當的問題。不過，使用時機很重要，它是防衛性武器，若是拿來犯案、主動侵犯他人，肯定吃上傷害罪等官司。

對於女性或民眾隨身攜帶辣椒水想自保，資深員警也表示，辣椒水通常都有使用說明提醒，如果真的遇上意外，應注意不要逆風使用，以免傷害到自己，噴出後應立即閉氣向後逃跑，平時最好放在陰涼處以及兒童無法觸及之處，也不要噴向火焰，以免造成危險。