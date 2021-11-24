嘉義市湖子內區段徵收區開187.52公頃　千坪活動中心動土開挖

▲▼嘉義市湖內里活動中心興建工程祈福動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市湖內里活動中心興建工程21日辦理祈福動土典禮，市長黃敏惠到場，感謝大家的支持與努力，市府會繼續努力打造「全齡共享･世代宜居」的好城市，讓市民擁有更優質的生活環境。

黃敏惠提到，湖子內區段徵收區開發總面積共187.52公頃，市府團隊排除種種困難，勇於面對種種抗爭，終於在民國98年公告區段徵收計畫，發包了區段徵收公共工程，開發、配地、標售等等，曾經的艱困，我們攜手合作，共同努力克服。依照最新統計資料，湖子內已申請建造執照戶數2,466戶，已申請使用執照戶數1,272戶，現在湖子內要開始起飛了！不僅看到未來商機，活動中心也會提供給里民更好的環境。工程動工後也請大家多給予支持協助，讓工程如期如質完工。

湖內里活動中心(公41用地)主要座落於湖子內路與健康十二路，基地佔地面積 3,324.42平方公尺(約1,000坪)，除保留公園綠化功能外，預計興建2棟建築物，其中A棟為3層樓建築物，主要為多間不同大小的研習教室、里辦公室使用；B棟為大型會議室，除里民大型集會使用外，亦可作為避難收容空間，未來將可提供當地居民、社區團體、機關等辦理活動、集會、交誼等公共需求，讓活動中心成為社區多元教學與學習場所，成為市民朋友都喜愛的多功能活動中心。

為因應湖子內大量移入人口的需求，利用民國88年興建垃圾焚化廠保留多年的回饋金，在區內的公園用地(公41)興建一座湖內里活動中心。區內共有21處公園、綠地及兒童遊樂場和12個停車場，也將陸續開闢，基地南邊的湖廣停10停車場也已經施工，各項公共設施開闢，將為市民營造優質的生活環境，同時透過綠帶、步道等規劃，加以串連新舊市鎮。

湖內里活動中心興建工程由民政處委由工務處代辦，工程契約金額 5,996萬元，預定今年11月底開工，工期為420日曆天，預計民國112年3月完工。