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原台南中正里活動中心原址拆除重建　未來將成觀光及遊憩複合空間

▲台南市政府指出，原中正里活動中心將原址拆除重建，未來將成觀光及遊憩複合式多功能空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府指出，原中正里活動中心將原址拆除重建，未來將成觀光及遊憩複合式多功能空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關台南市中西區淺草里（原中正里）活動中心拆除重建一事，台南市政府表示，該活動中心為地下一層、地上三層的鋼筋混凝土造建築物，土地總面積約為187坪，1991年11月18日完工，使用近30年，之前已經過耐震詳評，結果為建議耐震補強，經過專業評估後考慮拆除重建。

▲台南市政府指出，原中正里活動中心將原址拆除重建，未來將成觀光及遊憩複合式多功能空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府指出，原中正里活動中心將原址拆除重建，未來將成觀光及遊憩複合式多功能空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，原中正里活動中心各樓層混凝土強度普遍不足，目前約只有設計強度的60～80％；且地下室地坪滲水，造成地面長年積水，濕氣加上氯離子含量過高，梁柱多有鋼筋銹蝕混凝土脹裂；另外，地下室車道淨高不足，而入口地坪已做成階梯，無法作為停車使用；在無障礙設計方面，經檢討亦不符現行規定，難以改善。經過專業評估，建議考慮拆除重建。

台南市政府進一步說明，雖然淺草里還有另一座活動中心（原安海里活動中心），但實際上淺草里是借用原安海里活動中心之空間做為關懷據點及辦理活動活課程使用。原安海里活動中心所有權屬於中西區衛生所，且中西區衛生所亦有提出該所現有使用空間已不足，希望淺草里能夠歸還原本借用空間。

台南市政府表示，已規劃將原中正里活動中心原址原地拆除重建，並向內政部申請補助經費總計2500萬元，含中央補助400萬元及自籌款2100萬元。未來重建建物將結合觀光旅遊，規劃設計為遊客中心、展演場及活動中心等複合式多功能空間。

基於建物安全疑慮，文化局已商請原中正里活動中心一樓攤商在年6月30日前撤離，並請經發局市場管理處協助攤商安置適當場所。

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