林燕祝為民請命　建請新設神州里活動中心及刑大辦公大樓

▲台南市議員林燕祝為民請命，建議市府建置神州里活動中心及新建台南市刑警大隊辦公大樓。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市議員林燕祝3日議會質詢時為市民請命，建議市府能夠利用永康忠孝路即將新建的立體停車場設「神州里活動中心」，另市警刑警大隊目前分為新營隊部和安南分部兩處辦公，林燕祝希望市長黃偉哲，考量利用砲校遷移後市府已預定之1.5公頃機關用地興建刑警大隊辦公大樓。

林燕祝表示，黃偉哲市長也曾擔任永康區市議員，對永康區的情況很了解，因神州里內沒有可用公設空地，原縣市合併前使用的空間，國防部即將收回，且神州里內長者人數眾多，有需要活動中心供長者使用之必要，近來忠孝路將興建一座立體停車場，她建議市府能將神州里活動中心納入考量，供神州里民一個休閒娛樂空間。

另，目前台南市警局的刑事警察大隊隊部含偵一、三、五、七隊在新營區，二、四、六隊在安南區，縣市合併11年以來都未做調整；林燕祝指出，一個刑警大隊分兩地辦公，刑警移送嫌犯到台南地檢署也很不方便，她建議市長黃偉哲選個中間點的位置建一個辦公大樓，節省交通往來的時間，落實台南市刑案的偵辦。

林燕祝認為，一個城市的進步，治安扮演非常重要的角色，原砲校遷移後已有一市府預定的1.5公頃機關用地，不需要購買土地，建議市府先編經費進行規劃，再逐年編列預算興建，黃偉哲市長表示會考量評估。

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