每天喝啤酒27歲男走路突爆痛！　送醫發現「兩側股骨頭全壞死」

▲趙男非常愛喝啤酒。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸武漢一名27歲的趙姓男子非常愛喝酒，每天都喝7、8瓶啤酒，這樣的生活持續一段時間後，他發現自己的腿很不對勁，檢查發現兩側股骨頭竟然全部壞死。

據《看看新聞》報導，趙男年紀不大但酒量不小，每天要喝7、8瓶啤酒，「這讓大多數人酩酊大醉的酒量，在小趙這裡就像玩一樣。」

不過酒雖喝得開心，但身體卻出了狀況，趙男近日發現感到大腿根部不舒服，行走時會伴隨疼痛，病情不斷加重，「最疼的時候，可能連走路都跛行（跛腳）了。」

到醫院檢查後，醫師發現趙男的兩側股骨頭竟然全部壞死，最終通過手術機器人對雙側股關節進行手術，目前趙男的症狀已經有了明顯好轉。

▼ 趙男入院接受手術。（圖／看看新聞）

令人不解的是，趙男今年才27歲，為什麼會出現了雙側股骨頭壞死的情況呢？醫生分析，這與他每天大量飲酒有著直接關係。

專家指出，長期大量飲酒造成的股骨頭壞死的發生率大約為6.3%，一個人如果每週的酒精攝入量達到400毫升以上的話就有可能引發骨壞死，酒精性股骨頭壞死患者大都有七八年以上的酗酒史，超過69%的患者還會伴有脂肪肝和高血脂等其他病症，為避免身體受到酒精損傷，飲酒一定要適可而止。