陳時中3+11、高端跳號全忘記　國民黨酸：去年聚會日期精準到不行

▲陳時中去年6月15日聚會時，脫口罩飲酒歡唱。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長陳時中脫口罩飲酒歡唱影片遭疑違反防疫規定，但他則澄清是去年6月15日時的聚會，並非三級警戒期間。對此，國民黨文傳會主委凌濤12日酸，陳時中忘記誰決議3+11、搞不清高端疫苗4批發生「跳號」，卻對出席日期是幾月幾日「精準到不行」，請問是不是「選擇性失憶」？

凌濤12日表示，在航空機組員放寬「3+11」規定上，陳時中對於「3+11」由誰主持會議的說法顛三倒四，先說是由副指揮官陳宗彥代表出席，不出一日又改口是由他親自主持，而當大眾追究「3+11」引爆諾富特等群聚事件，是攸關社區感染的關鍵，指揮中心卻又交不出完整會議記錄。

凌濤也說，有記者在今年8月發現，高端疫苗有4批發生「跳號」情形，並在疫情記者會提出質疑，但當時陳時中竟動怒回應，「第一天問我不知道，第二天我說我忘了問，這不是個健康態度」。凌濤斥責，原來自己記性不好，還可以理直氣壯怒飆媒體？

「但部長其實也有記性不錯的時候，」凌濤指出，近日陳時中出席餐會高歌飲酒影片瘋傳，卻可以第一時間記得，疑似有女陪侍的喝酒歡唱時間，並明確指出那是2020年6月15日的聚會，看來是有做「會議記錄」。

凌濤批評，不曉得部長還記不記得，健保署去年6月8日公告，將對「健保自付差額醫材制定價格上限」，引發醫界強力反彈，當時陳時中還在6月13日緊急滅火、要求暫緩實施。然而，攸關健保重大新制結論未果，國內也仍有零星疫情，堂堂指揮官卻在6月15日開心應酬、「樂不思蜀」。國民黨再次呼籲，如此不適任的部長、防疫指揮官，還是盡早道歉並辭職下台。

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