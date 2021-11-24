LIVE／BNT搶爆「9縣市急增9.5萬劑」　陳時中最新說明

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第15輪疫苗預約今中午截止。統計至昨（23）下午5點止共157.7萬人預約，其中BNT占129.8萬，但BNT第15輪初步安排約140萬量能，中央流行疫情指揮中心昨晚增加提供9.5萬劑BNT疫苗供民眾預約。最新疫情變化、防疫政策與第15輪預約結果，下午指揮官陳時中親自說明。

指揮中心發言人莊人祥昨說明，第15輪總計符合資格者共有409萬人，到下午5點為止共有157萬7748人完成預約。進一步細看BNT符合資格者有291萬人（含第一劑、第二劑、混打），已經完成預約129萬8032人；AZ第二劑符合資格73萬人，已經有20萬8192人完成預約；莫德納符合資格者80萬4885人（含第一劑、第二劑、混打），僅有7萬1224人完成預約最少。

指揮中心指揮官陳時中今（24）日表示，北市量能沒有問題，各醫療院所還有很多疫苗，沒預約到可自行預約施打。雖然BNT剩下10萬劑，但莫德納、AZ都還有剩，也能供民眾施打。

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指揮中心今早也公布，有關15期為民眾BNT疫苗預約接種服務，昨（11/23）晚已增加提供95,239劑BNT疫苗預約量能，包括：臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、雲林縣、臺東縣、宜蘭縣、花蓮縣等9個縣市。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）