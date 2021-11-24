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瘋搶BNT「第十五輪剩10萬劑」！　陳時中掛保證：量能沒問題

記者嚴云岑／台北報導

第15輪疫苗23日開放分流預約，民眾搶混打，截至下午5時就有129萬人預約BNT疫苗，北市量能尤為吃緊。指揮中心指揮官陳時中今（24）日表示，北市量能沒有問題，各醫療院所還有很多疫苗，沒預約到可自行預約施打。雖然BNT剩下10萬劑，但莫德納、AZ都還有剩，也能供民眾施打。

▲▼陳時中出席立院衛環委員會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陳時中出席立院衛環委員會。（圖／記者嚴云岑攝）

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第15期規劃提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上對象第二劑接種，總計有6類對象符合資格，11/23分流預約，11/25開打。

雙軌制混打明日開放，指揮中心昨起開放分流預約，上午10點開放BNT，下午2點開放AZ、莫德納疫苗。指揮中心公布最新統計，到下午5點為止共157萬人預約，單BNT就有129萬，但有多少屬於混打暫時無法區分。BNT預約踴躍，有些站點很快就沒有名額，發言人莊人祥說，15期BNT初步規劃140萬劑的接種量能，會請各縣市再增開。

陳時中上午在立院被問及北市疫苗量能不夠該如何解決？他表示，「北市沒有問題」，各醫院診所都還有疫苗，沒預約到可以自行安排到醫療院所接種。至於有院所反應若開放民眾自行預約，可能會造成人力調配吃緊，陳則表示，現在是開放多重管道預約，民眾可以到自己熟悉的地方打，去之前可以先打電話了解一下。

至於被問及如何看待第十五輪狂搶BNT疫苗？陳時中回應，不是狂搶，而是開比較多。他另提到，不是所有BNT疫苗只剩下10萬劑，而是第十五輪剩10萬劑。該輪莫德納、AZ疫苗都還有剩餘量，可供民眾上網預約。

上午堵訪還有媒體詢問農委會主委陳吉仲「萊劑是飼料添加物，豬吃萊劑好比人三餐吃保健食品」言論，陳回應，自己有稍微看了一下，主委應該不是這樣講，台灣對萊劑也有訂定比WHO還嚴格的限量，至於主委到底說了什麼，還是要問本人比較清楚。另外，他也對WHO示警歐洲疫情作出回應，表示本土疫情還算平穩。

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