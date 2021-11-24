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第15輪搶BNT還有機會！9縣市再增9.5萬劑量能　預約今天中午截止

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護人員施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第15輪疫苗昨起分流預約，到下午5點為止共157.7萬人預約，單BNT就有129.8萬，大部分為第二劑需求，由於BNT第15輪初步安排約140萬量能，等於昨晚僅剩約10萬劑量能可約。中央流行疫情指揮中心今早公布，昨（11/23）晚已增加提供9.5萬劑BNT疫苗預約量能，包括：臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、雲林縣、臺東縣、宜蘭縣、花蓮縣等9個縣市。

指揮中心公布，第15期規劃提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上對象第二劑接種，總計有6類對象符合資格，11/23分流預約，11/25開打。

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莊人祥昨說明，第15輪總計符合資格者共有409萬人，到下午5點為止共有157萬7748人完成預約。進一步細看BNT符合資格者有291萬人（含第一劑、第二劑、混打），已經完成預約129萬8032人；AZ第二劑符合資格73萬人，已經有20萬8192人完成預約；莫德納符合資格者80萬4885人（含第一劑、第二劑、混打），僅有7萬1224人完成預約最少。

指揮中心指揮官陳時中今（24）日表示，北市量能沒有問題，各醫療院所還有很多疫苗，沒預約到可自行預約施打。雖然BNT剩下10萬劑，但莫德納、AZ都還有剩，也能供民眾施打。

指揮中心今早也公布，有關15期為民眾BNT疫苗預約接種服務，昨（11/23）晚已增加提供95,239劑BNT疫苗預約量能，包括：臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、雲林縣、臺東縣、宜蘭縣、花蓮縣等9個縣市。

▲▼第15輪新冠疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽屬意願同意書。

【補充說明】

11/23 10:00-11/24 12:00 第15期BNT預約狀況 (截至11/23 17:00)
符合預約資格： 2,912,299 人
已完成預約人數： 1,298,032 人

11/23 14:00-11/24 12:00 第15期AZ預約狀況 (截至11/23 17:00)
符合預約資格： 730,041 人
已完成預約人數： 208,192 人

11/23 14:00-11/24 12:00 第15期Moderna預約狀況 (截至11/23 17:00)
符合預約資格： 804,885 人
已完成預約人數： 71,224 人
 

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