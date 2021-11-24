習近平召開全軍會議：着力建設「一切為了打仗的後勤」

▲習近平作重要講話。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席、中共中央軍委主席習近平於11月22日至23日在北京召開全軍後勤工作會議。他強調，中共十八大以來，全軍後勤貫徹中共中央和中央軍委決策部署，聚焦保障打贏，積極改革創新，着力建設一切為了打仗的後勤，為全軍建設發展和有效履行使命任務作出了重要貢獻。

據《新華社》報導，他表示，全軍深入貫徹新時代中共的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，加快推進「十四五」規劃任務落實，加快建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系，加快推動現代後勤高質量發展，為實現建軍一百年奮鬥目標提供有力支撐。

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席會議並講話。他強調，要深入貫徹習主席重要指示和決策部署，把握新時代武器裝備建設歷史方位，加快構建武器裝備建設新發展格局，匯聚推進武器裝備建設強大合力，聚焦國家安全需求、緊盯現實軍事斗爭、突出科技自立自強、圍繞部隊戰斗力生成、瞄準世界一流水平打好攻關會戰，全力以赴加快武器裝備現代化，在新的起點上推動我軍武器裝備建設再上一個大台階。

「建軍百年奮鬥目標」首次被提出是在2020年10月底發布的中共十九屆五中全會公報。公報將「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」，作為中共加快國防和軍隊現代化的重要目標。