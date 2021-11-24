南科工程師開iPhone　驚覺遭盜刷87筆Google Play買這款手遊

▲網友YourAllie佛心PO文，以他使用電信代收被盜刷以及後續成功申請退款的經過，希望能幫助其他網友。（圖／翻攝自YourAllie網站）

記者林悅／台南報導

台南南科一位工程師使用iPhone手機，卻遭人使用Google play商城盜刷買手遊，盜刷近百筆共1萬多元，買韓國最夯手遊，當事人急救向中華電信、Google、遊戲開發商反映被盜刷，卻被以無法證明被盜刷詐騙推諉卸責，最後他報警才獲得Google全額退款，類似案件近來層出不窮，值得相關單位注意。

據了解，該名工程師向自稱在10月18日晚上下班，打開手機，赫然發現中午密集收了近百通簡訊，內容全部都是使用中華電信行動帳單代收GooglePlay服務的訊息，總計1萬多元，其中大部分是購買韓國最夯遊戲《Blade＆Soul 2》（翻譯：劍靈２），工程師認為被盜刷，趕緊向中華電信反應，但向中華電信、Google、遊戲開發商申訴，卻遭遇長達一個月的不合理經歷，三方互相推諉卸責，當事人反覆向三方申訴均無法獲得肯定的回復，最後是經由報警拿到報案證明才結束這場惡夢。

在網路上也發現許多網友都有在Google play商城被盜刷的境遇，網友使用電信代收服務，也同樣遇到申請退款困難重重的窘境，網友YourAllie特PO文提醒：「你有在Google Play商店使用小額付款嗎？代表你使用了電信代收功能，讓你不管購買LINE點數或遊戲點數的消費都可以輕鬆併入你的電信帳單，十分方便，但這也有可能成為詐騙集團的可趁之機…。

YourAlliePO文以他使用電信代收被盜刷以及後續成功申請退款的經過，希望能幫助到其他網友。YourAllie指出：「2021年10月19日下午在上班時，他發現手機收到多筆「中華電信行動電話帳單代收GooglePlay服務」的消費紀錄簡訊（有71元、237元不等之金額），一開始沒有太在意，想說是不是系統故障錯發簡訊，因為他根本沒有消費呀！但因為傳送太過頻繁，最後還收到了「因餘額不足無法完成交易」的簡訊，之後他進到Google Play商店查詢消費紀錄，發現確實已經被盜刷，筆數有104筆之多，且總金額高達11935元！到這裡他就真的慌了」。

YourAllie說，當下他首先改掉我Google帳號的密碼，之後打800聯絡中華電信，客服人員說明他們也只是代收，有關退款事宜還是需要聯絡Google Play客服處理，他請中華電信先關掉電信代收的服務，以降低再被盜刷的機率，而後他聯繫 Google Play客服（須以發生盜刷狀況的那個帳號登入），Google Play提供致電、即時通訊、電子郵件等3種選項，前兩項要在服務時間內（每天9時至18時）才有辦法選取，他選擇「即時通訊」，不僅能很快連線上客服人員，而且文字敘述及傳送檔案的功能在討論事情上會更加清楚方便。

YourAllie說，他填寫Google Play盜刷，選取「未授權扣款」、「選取Google Play 應用程式」及申訴人名字、姓氏，簡明扼要地說明遇到的狀況及需求，還要填寫「交易ID」（欄位下方有網址連結可供查詢Google Play交易紀錄的ID，進入網站後點選被盜刷的那筆交易紀錄，右側欄就會跑出其ID，直接複製ID回表單貼上即可。再點選「提交」，之後就會進入與客服人員的交談視窗，他請客服人員提交申請，客服人員大致跟他確認狀況後，就說明這104筆未授權的扣款會全部幫他提交給專家小組進行審核，且不用再填其他申請表單。

YourAllie說，沒想到只過了1~2個小時後，他就收到了審核結果的E-mail，說明已確認這些並不是他所進行的消費，所以全額退款，之後他檢查Google Play商店裡的盜刷紀錄也全都顯示「已退款」，至此他才終於鬆了一口氣，同時也非常感謝這位專業且非常有效率的客服人員！

YourAllie說，這次經驗真是讓他永生難忘，不過其實他第一次跟Google Play客服人員聯絡時，對方其實是先請他跟電信業者索取交易紀錄的ID（此ID非前述提及的交易ID，而是同一項交易紀錄電信業者與Google Play的ID，兩者是不一樣的），然後再填線上表單申請退費。但若真的照這樣的步驟執行，就要先打800請中華電信客服人員提供ID，如果像我有這麼多筆交易紀錄無法用簡訊傳送，就會請專人寄送E-mail，之後再等待專人打電話告知密碼才能打開檔案，後續填線上表單一筆交易紀錄就要填一次，就代表他要填104次，流程會非常地繁瑣，所以可以的話就直接請Google Play客服人員幫你提交申請，這樣就能省去大量步驟與時間，處理起來也較單純簡單。

YourAllie說，此經驗除自己給自己一個警醒，要提醒網友定期更換密碼（應設定高強度密碼，如使用大小寫、特殊字型，以降低他人猜出密碼之機率）；避免與他人共用手機，從而減少誤按或誤消費的狀況；每次購物都需要通過驗證才能消費，不要因為貪圖方便而關閉驗證流程；若真的遇到盜刷之狀況，應即早處理。

許多網友也紛紛留言表示，自己也遇到同樣的狀況，致電給電信客服也獲得同樣的回覆，也逐筆填表了，結果得到的回覆仍是無法取消交易，後來又到警局報案拿報案單提供給Google客服也是無法得到退費，網友也抨擊電信業者都不退費， Google申訴困難重重，並表示看到這PO文感到還有一絲希望…。

也有網友指出，小額付費是不分Android、ios，一旦開啟就可能會發Google帳號被盜用盜刷，民眾可向電信業者取消小額付費服務，避免遭有心人盜用盜刷。

事實上，花蓮先前也傳出有名張姓女子的父親連續收到170多筆付費帳單，金額從10多元至700多元不等，均是透過Google play購買手機遊戲的鑽石，當事人趕緊替父親聯繫Google，不料得到的回應是要聯絡遊戲業者或聯絡綁定付費的電信業者，讓當事人非常不滿，認為相關單位沒有誠意解決。

張女指出其父親的手機日前凌晨突然收到連續且密集的Google play消費通知，共總170多封的電子發票，全都是購買手遊的鑽石點數帳單，由於爸爸確定沒有購買點數，她立刻查閱消費資訊，發現帳單上全是韓文，登入地點也遠在韓國。

她發現信用卡被盜刷的情況後，立刻寄電子郵件詢問Google，最初得到的回覆是資料不足，她必須再提供交易序號，但提供後的結果仍無法解決，Google要她跟遊戲方聯絡。張女說「Google說沒有存取該帳戶權限，因此無法解決這項問題，然後就說建議您與對方聯絡」。張女父親的手機是用Google play透過電信業者綁定信用卡，但這次的消費根本未收到電信業者的通知，或支付前有收到任何的認證機制，而是直接就完成付款、收到帳單，因交易在境外，電信業者表示還在調查，造成民眾無奈只能苦等退費。