台南婦持刀殺死丈夫後自殺不成　因為這原因法官只判她2年6月

▲台南市65歲李姓女子疑長期照顧臥床病夫，不堪照護壓力，涉嫌水果刀刺殺69歲劉姓病夫後自戕，台南市警方封鎖現場勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市65歲李姓女子疑因長期照顧臥床病夫，不堪照護壓力，竟在去年12月31日上午持水果刀刺殺69歲劉姓病夫後自戕未果，被女兒發現後緊急送醫，事後主動向警方自首。台南地院23日下午宣判，法官審理後認為李女符合自首要件且其情可憫，以殺人罪輕判2年6月徒刑。

台南市警三分局於2020年12月31日上午8時40分許接獲民眾報案，表示其父母身上有多處傷口，警方立即趕赴位現場，發現民宅一樓臥房內有1男1女各自躺臥床上，其中69歲的劉姓男子已明顯死亡，其65歲的李姓妻子胸腔受刀傷，由救護車送往醫院急救。

台南市警三分局表示，本案報案人為死者女兒，經查去年12月31日上午8時30分許，在住處一樓父母親臥房內，發現母親李女情緒激動，持水果刀自殘，李女隨後向女兒表示，自己已在凌晨持水果刀刺死丈夫劉男。

▲李姓女子犯案用的水果刀。（圖／記者林悅翻攝）



檢方偵查指出，劉男自2017年間起，因罹患腦中風、失智、高血壓、糖尿病等病症，長期臥病在床，無法自理生活，且病情日益惡化，已達無法言語之程度，其妻李女亦罹患腦中風、糖尿病等病症，李女疑似不堪長期照護劉男之壓力，為結束丈夫及其個人痛苦，竟基於殺人之犯意，於2020年12月31日上午8時許，在台南市安南區住處的1樓臥室，持水果刀猛刺劉男頸部、胸部，導致劉男頸部、胸部5處身中穿刺傷，心肺大量出血，引起血胸因而致死。

案發後，李女再持開水果刀試圖以刺胸之方式自殺，不過因出力過淺而未果，因此受有左側微量氣血胸、雙側胸壁多處撕裂傷等傷害，待女兒返家見狀，李女才向女兒告知上情，嚇得女兒急忙報警並將母親送醫急救；待警方獲報至醫院處理時，李女在警方尚未發覺其犯罪前，主動向警員表示她殺害丈夫。

檢方指出，李女坦承犯行，其與丈夫結褵40餘年，惟因丈夫自2017年間起，罹患腦栓塞、失智、高血壓、糖尿病等病症，長期臥病在床，無法自理生活，且病情日益惡化，已達無法言語之程度，李女因長期照護被害人，亦因此罹患腦栓塞病症，不堪長期照護壓力，為結束彼此痛苦，才持刀刺殺丈夫後持刀自殘；犯後李女主動向警方自首，其子女均向檢方請求，希望可以判處李女較輕刑度，因此檢方在起訴後，也向台南地院請求能夠從輕量刑。台南地院23日下午宣判，法官宣判時指出，由於李女符合自首及刑法59條其犯罪之情狀可憫恕者，得以減輕其刑，以殺人罪判處李女有期徒刑2年6月，全案仍可上訴。

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