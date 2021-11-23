罹腦栓塞糖尿還要照顧重病夫　可憐婦殺夫求解脫法官輕判這樣說

▲台南市李姓婦人長期照顧臥床病夫，不堪照護壓力，持水果刀刺殺劉姓病夫後自戕未果，法官以符合自首要件及2次減刑判處2年6月徒刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市65歲李姓婦人疑長期照顧臥床病夫，不堪照護壓力，涉嫌水果刀刺殺69歲劉姓病夫後自戕未果，台南地院23日下午宣判，法官以李婦符合自首要件及檢方、3名子女均向刑庭求情，法官依以殺人罪並2次減刑，判她2年6月徒刑。

台南地院判決指出，被告李婦是死者劉男配偶，因男自2017年間起罹患腦栓塞（中風）、失智、高血壓、糖尿病等病症，長期臥病在床，無法自理生活，且病情日益惡化，已達無法言語之程度。李婦於2016年間起罹患腦栓塞、糖尿病等病症，不堪長期照護劉男之壓力，為結束劉男及自己個人痛苦，且擔心身體將來無法負荷倒下後，會更加重子女生活負擔，基於殺人之犯意，於2020年12月31日上午6時30分許，在台南市安南區住處，持水果刀1把刺向劉男頸部、胸部，致劉男頸部、胸部5處身中穿刺傷，心肺大量出血，引起血胸因而致死。其後，李婦再持上開水果刀試圖以刺胸之方式自殺，因出力過淺而未果，因此受有左側微量氣血胸、雙側胸壁多處撕裂傷等傷害。李婦案發後告知其女兒，向市警三分局警方報案自首，案由台南地檢署起訴。

一審法官認為，被告所為係犯殺人既遂罪，李婦向女兒告以上情，委由女兒報警，符合自首規定，依刑法第62條前段規定減輕其刑。法官認為被告係因長期一人擔負起照顧被害人之重責，自己也因罹患中風等病症，不斷累積龐大的身心壓力，且每況愈下，找不到合適紓解的管道，並考量自己未來若因病臥床，更增加孩子負擔，為了孩子將來生活著想，出於慈母之心，加上一力扛起照顧被害人之重擔所積累之苦痛，種種刺激，最終壓垮被告僅存的理智，而為本案刺殺被害人之犯行，並於犯後持刀自殘，釀成悲劇，被告此舉實非一般人所欲見，經歷深值同情，本案顯與一般社會上所見之殺人事件，係出於深仇夙怨、財務糾紛或隨機殺人之動機、手段有別，核與刑法第271條第1項殺人罪預定處罰之犯罪情狀存有明顯落差。

法官表示，本案3名子女均為被告求情，表示希望對母親從輕處罰等情，檢察官亦於起訴及蒞庭時，促請法院量刑時斟酌本案特殊情狀，兼衡被告之教育程度及家庭狀況等一切情狀，法官認為被告殺人犯行，在符合自首規定減輕其刑後，仍有情輕法重之憾，足以引起社會上一般人之同情，堪值憫恕，爰依刑法第59條規定減輕其刑，並依法予以遞減之，判處有期徒刑2年6月。本案可上訴。

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