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台南有好康　申辦台水電子帳單送超商禮券

▲台水六區處鼓勵民眾踴躍申辦電子帳單，凡台南地區自來水用戶，「臨櫃」首次申辦電子帳單且成功啟用者，即可獲得50元超商禮券或精美小禮物１份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台水六區處鼓勵民眾踴躍申辦電子帳單，凡台南地區自來水用戶，「臨櫃」首次申辦電子帳單且成功啟用者，即可獲得50元超商禮券或精美小禮物１份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台水六區處為執行節能減碳政策，鼓勵民眾踴躍申辦電子帳單，凡台南地區自來水用戶，至轄內各營運所或服務所「臨櫃」首次申辦電子帳單且成功啟用者（不含取消再重新申請者），即可獲得50元超商禮券或精美小禮物１份，數量有限，送完為止。

▲台水六區處鼓勵民眾踴躍申辦電子帳單，凡台南地區自來水用戶，「臨櫃」首次申辦電子帳單且成功啟用者，即可獲得50元超商禮券或精美小禮物１份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台水六區處說，在2022年12月底前，每期水費帳單還可抵扣3元回饋金，發票中獎並會主動通知等多項好處，越早申辦回饋越多。

另外，台水六區處今年推出「帳單e化地球不暖化」抽獎活動持續進行中，還沒申辦e化帳單的台南鄉親們，請把握下半年最後一次抽獎機會，活動至今年年底為止，快來申辦並登錄活動網址（https://forms.gle/wYJz4GSswt9pssxY6），就有機會抽中最高2000元全聯禮卷。

▲台水六區處鼓勵民眾踴躍申辦電子帳單，凡台南地區自來水用戶，「臨櫃」首次申辦電子帳單且成功啟用者，即可獲得50元超商禮券或精美小禮物１份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台水六區處表示，如欲申辦台水電子帳單，除可洽台南各地服務所或營運所櫃台申辦之外，也可以連結至台水官網線上申辦（https:// www.water.gov.tw/ebill），或撥打台水24小時免付費客服專線1910，有專人服務申辦，請用戶多加利用。

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