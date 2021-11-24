「歷史的焚化爐等著你們」　柯建銘怒批國民黨不顧國家安危沒必要存在

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會23日三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》，明定8項採購項目，預算上限為新台幣2400億元，時間為期5年，國民黨團總召費鴻泰表示，這個案子日後一定是個弊案，民進黨團總召柯建銘則質疑，「連國家安危都不顧，這樣的國民黨還有存在的必要嗎？」

立法院會23日三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》，明定特別預算上限為新台幣2400億元，採購的項目包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統等，時間為期5年。

柯建銘24日凌晨以「連國家安危都不顧，這樣的國民黨還有存在的必要嗎？」為題在臉書發文表示，本會期除五大預算外，最重要的法案就屬國防部所提出的《海空戰力提升計畫採購特別條例》，經費上限新台幣2400億元。

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柯建銘指出，面對中共威脅，台海衝突風險不斷升高，國防預算增加，強化國防自主能力，帶動國防產業，以確保國家安全及區域和平穩定，並提升海空戰力與聯合作戰效能，是重中之重、急中之急，刻不容緩，無庸置疑。

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柯建銘說明，條文總共有8條，10月6日在委員會審查保留5條，經過10月22日委員會協商，11月22日由立法院長游錫堃主持協商，11月23日院會表決6個條文。

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柯建銘透露，從委員會審查、朝野協商到院會表決，過程中他一直緊盯國民黨每個委員的發言，以及觀察對國家安全如此重要法案，國民黨如何面對？會不會反對？要如何反對？理由安在？會笨到不行嗎？

柯建銘說，果然引蛇出洞，立法史上最不負責、最荒謬的一幕，卻毫不掩飾的在前天的協商，以及昨天的院會演出，國民黨寧甘冒不韙，背後原因，實值得深思、破見，這是一個非常嚴肅的課題，其實國民黨掩耳盜鈴的作法，是禁不起逼問、拷問及檢視的。

柯建銘表示，國民黨為反對而反對，抹黑是「鐽震案翻版」是弊案，這是對中科院極大的誣衊，最惡質的是提出「違憲」的修正案，以擋採購條例，以為可瞞天過海、天衣無縫。

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​柯建銘批評，這不是違憲，什麼才是違憲，請國民黨不要「裝文盲、裝理盲」，請看1995年12月大法官釋字第391號，解釋文再清楚不過，歷史現場還原，除了他本人以外，國民黨立委翁重鈞也可以見證。

柯建銘認為，當昨天大家共同見證國民黨集體扼殺國家安全、國防自主，史無前例的瘋狂演出時，「我們須告訴自己，這不只是平庸的邪惡，背後原因、動機，才是重點」。

柯建銘強調，這是一個非常嚴肅的問題，國家危矣，國民黨主席朱立倫以為如何？可坐視乎？「歷史的焚化爐正等待你們！」