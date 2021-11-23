立院三讀2400億海空戰力提升特別條例　民進黨：展現防衛決心

▲立法院三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院23日三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》，民進黨發言人簡舒培表示，面對中國頻頻以軍事威嚇台灣、升高印太區域緊張局勢，捍衛國家主權與國人安全刻不容緩，立法院今通過特別條例，可讓國軍在最快的時效內，籌建可恃戰力來確保國家安全，並向國際社會展現我國防衛的決心。

簡舒培說，《海空戰力提升計畫採購特別條例》的制定，政府編列2400億元的特別預算，有法源依據建購提升防衛戰力所需的軍備武器，本次特別預算的軍備籌建，將以國內自製武器為優先，有助國艦國造、自製飛彈等國防自主能力發展，再者，採購新式先進的防衛武器，大幅提升國軍的防衛能量。

簡舒培強調，面對中國不斷透過機艦擾台，拉高對台武力威脅，《海空戰力提升計畫採購特別條例》的三讀，除了能即時提升國軍整體戰力，及兼顧國防安全與國內國防產業的發展，更向國際社會展現台灣捍衛主權，保護民主自由的堅強意志。

簡舒培表示，感謝行政院與立法院的通力合作，以及朝野立委對提升海空戰力的支持，讓條例今日能順利三讀。條例通過後，後續將進行特別預算的審查，希望朝野政黨能理性討論，以守衛國家主權與國人安全為優先，共同合作讓預算能夠儘速順利通過。