陳吉仲稱萊劑像保健食品　國民黨轟：陳主委要不要開始一天一萊劑？

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於萊克多巴胺爭議，農委會主委陳吉仲表示，因為代謝很快，「其實是還好的一個添加物」，可以提升換肉率；好比是人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品。對此，國民黨文傳會主委凌濤質疑，陳吉仲、民進黨高官們吃不吃保健品萊克多巴胺，「農委會要不要補助所有台灣豬吃陳主委口中的保健食品？」

凌濤表示，既然陳吉仲稱「萊劑就像保健食品」，請陳吉仲、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等民進黨高官，明天應開始「一天一萊劑」，「保健他們的身體」。

陳吉仲說明，萊克多巴胺就是一個很簡單的產品，比如說豬要長大，最後提供給豬吃的時候，除了給它吃飼料，飼料就是玉米、黃豆，還要有添加一些添加物，「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品。」

對此，凌濤批評，陳吉仲這樣的比喻根本不倫不類，如果像陳吉仲所說「萊劑就像保健食品」，為什麼台灣豬農現況下不能使用？陳吉仲於11月18日在受訪時還表示，「國內養豬不用萊劑，是為了做豬肉產品市場區隔」，若萊劑是保健食品，為何能成為市場區隔的「理由」？

凌濤也質疑，萊劑被陳吉仲譽為「保健食品」，但民進黨政府卻又不讓軍人、警察、學生吃到萊豬，在政策上形同自相矛盾，陳吉仲昔日曾說「萊豬打死也要擋」，今日卻稱「萊劑如保健品」， 陳吉仲的言論不僅與民進黨政策互相矛盾，更狠狠打臉昔日的自己。

陳吉仲說，2012年含有萊克多巴胺美國牛肉進來已經超過40萬公噸，每人每年吃到2.7公斤，連一件食品安全的問題都沒有。也不是只有台灣，Codex在2012訂這個標準後，109個國家開放，也沒有一件是有問題的，「所以這個議題因為台灣網路太發達，很多都不是事實。」

凌濤表示，全球許多醫學研究指出，如果吃太多瘦肉精，會對肝、腎造成影響；尤其十三歲以下的小朋友，以及孕婦、心血管疾病患者，最好不要吃到瘦肉精。但自稱家中務農的陳吉仲卻將萊劑形容為「還好的一個添加物」，甚至比喻為「保健食品」，可見陳吉仲為了保全官位，竟將專家學者普遍認為有害人體健康的添加物。

凌濤批評，陳吉仲主委聲稱台灣拒絕萊豬，會使台灣在國際貿易的承諾「出爾反爾」，但自家外交部次長卻打臉萊豬不是台美之間的唯一議題，單一議題不會影響台美多元發展，「陳吉仲更應該為萊劑是保健食品的荒唐言論，向全體關注食安的國人與台灣豬農道歉！」

陳吉仲舉例，萊豬進口牽扯到國際經貿規則，美豬進口量不大，但如果今天沒有依照遊戲規則，那傷害的會是誰？保證絕對不是只有美國，連台灣也可能會受傷，「就像今年中國用不符合國際規則的理由禁止台灣的農產品鳳梨釋迦等，大家會不會生氣？」