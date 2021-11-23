立院三讀2400億海空戰力提升條例　國防部：彰顯備戰止戰決心

▲立法院三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會23日三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》，明定8項採購項目，預算上限為新台幣2400億元，時間為期5年。對此，國防部表示，迫在眉睫的敵情威脅及安全挑戰，這次特別預算除了彰顯自我防衛決心，以備戰而止戰，更蘊含扶植牽引與帶動國防產業鏈附加效益。

立法院會23日豬三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》，明定特別預算上限為新台幣2400億元，採購的項目包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統等，時間為期5年。

國防部下午發布新聞稿指出，這次通過的特別條例，不同以往對外軍購之性質，除可充分兼顧戰力籌建之外，同時貫徹國防自主政策，使國防資源發揮最大作戰效益，兼顧國防安全與經濟發展，有效結合政府資源與民間力量，擴大國內釋商、提升產業效益及創造就業機會。

國防部也說，期透過資源釋商政策，擴大經濟動能，使軍民共享成果，帶動國防產業發展。

國防部強調，中科院為政府成立的行政法人，依設置條例接受國防部委託，監督辦理武器系統生產製造及研發之整合，並非僅為發包中心，有別「鐽震案」係以民間公司處理政府軍購，規避政府監督機制，有可能遭到有心人士把持及圖利特定人士之嫌。

國防部說明，上述兩者組織性質、功能需求均有所不同而不宜類比，國防部將強化專案管理及督管稽核機制，以確保適法執行量產，如期如質獲得所需武器裝備。

國防部表示，因應應迫在眉睫的敵情威脅及安全挑戰，本次2400億特別預算的戰備急需，除了彰顯自我防衛決心，以備戰而止戰，更蘊含了扶植牽引與帶動國防產業鏈的附加效益，不只是生產，更是未來軍備作業維持能量的國內深耕，籲請國人支持。