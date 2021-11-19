立院三讀《跟騷法》　屏東擄殺被害人夫：太太不是白白犧牲

▲民進黨立委周春米。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

屏東萬丹今年4月發生一起假車禍真擄人殺害事件，凶嫌過去就曾多次騷擾、跟蹤過被害女子，儘管女子報警提告，但只能用《社會秩序維護法》送辦，毫無嚇阻力。立法院19日三讀《跟蹤騷擾防制法》，明定跟騷行為罪責和保護被害人措施，民進黨立委周春米在三讀發言時，引述被害女子先生的話說，「希望太太的離開，能幫助到社會上更多正面臨跟騷的世人，太太不是白白犧牲，而是幫助更多需要的人。」

周春米表示，上午在立法院院會前，她接到屏東通訊行受害者先生的訊息，對方表示，「得知《跟騷法》將在今日院會全力拚三讀，希望三讀順利通過，《跟騷法》早該完成立法，來保護更多需要幫助的人，社會快速進步，但社會上發生的憾事也越來越多，在法律上更需要即時來調整法律，一心希望太太會是這憾事的最後一個人，太太的離開，能幫助到社會上更多正面臨跟騷的世人，太太不是白白犧牲，而是幫助更多需要的人。」

周春米表示，在《跟騷法》中新增很多保護被害人的工具，包括保護令的核發、預防性羈押，也將跟蹤騷擾的行為犯罪化，這些得來不易，要做的還是很多，這個法案的完成是一個開始，讓很多在社會上被跟蹤騷擾所害的人，能夠及時被國家、社會、政府保護。