「全鎮全預約」到家接送　幸福小黃台東成功鎮上路

▲成功鎮幸福小黃，首度上路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮23日於成功鎮公所前廣場舉辦『成功守護*幸福加乘』幸福小黃通車典禮，關注偏鄉交通的交通部公路總局許鉦漳局長親自出席，另台東縣政府王志輝副縣長、高雄區監理所李瑞銘所長及東部區研中心、成功鎮各部落代表與地方仕紳等齊聚，一起為幸福小黃獻上祝福。

公路總局許鉦漳局長表示，公路總局長期以來極重視與關心台東縣各鄉鎮的交通需求，為完善成功鎮交通網絡，透過公共運輸服務升級計畫，補助成功鎮幸福小黃營運費用約135萬元，藉由幸福小黃串聯公路客運路線，連結區內、區外交通，讓長者就醫、學生就學、居民洽公、採買更加便利。

許鉦漳局長進一步說明，為改善偏鄉交通，交通部已鬆綁相關法規，地方政府可輔導當地社團或個人成立市區客運業，結合在地資源、政府資源及社會資源等，並透過科技媒合平台，建構或轉型幸福巴士2.0，以提供永續的運輸服務。

交通部公路總局高雄區監理所李瑞銘所長說，成功鎮幸福小黃採「全鎮全預約」方式服務，為台東縣首例。鎮內8個行政里14個部落的鎮民只要前1日預約，就可到府接送至成功鎮市區，並結合公路客運轉乘至台東市或花蓮地區。本次幸福小黃計畫以「在地人關懷在地人」的服務視野因地制宜規劃，兼具照顧「在地」人及滿足行的需求，透過以在地個人計程車行為主的幸福小黃來服務，不但機動性高亦可因應狹小路況深入鄰里，方便載送鎮民外出，擴大了公共運輸的服務範圍及貼近在地的生活，發揮「厝邊照顧厝邊」的精神。

成功鎮幸福小黃採「全鎮全預約制」，每日往返行駛6趟次，只要出發前1日向鎮公所預約，即可由幸福小黃到家接送至成功市區或公路客運成功總站轉乘；票價部分，全票25元、半票13元(學生票及法定優待票)，歡迎需要的鄉親踴躍搭乘，預約及相關搭乘資訊請洽成功鎮公所089-851004分機54洽詢。