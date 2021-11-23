饒慶鈴22日夜訪德其里永久屋　允縣府自籌經費協助

▲縣長饒慶鈴前往永久屋訪視。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

莫拉克颱風災後重建的永久屋興建迄今已逾12年，因建築物非鋼筋混凝土構造，且臨近海岸造成建物多處損壞亟待修繕，為瞭解永久屋現況，台東縣長饒慶鈴22日晚間特別前往太麻里鄉德其里永久屋訪視。饒慶鈴表示，永久屋修繕不分族群，屬於原住民的永久屋，原民會將補助經費修繕，至於非原住民的永久屋部份，則由縣自籌經費421萬8,000元一併辦理修繕事宜。

饒慶鈴提到，台東縣在民國98年遭遇莫拉克颱風，導致縣內南迴3鄉居民房屋嚴重損毀，經全國善心機構捐助，於太麻里、金峰及大武等3鄉共計8處基地，援助興建228戶永久屋，除嘉蘭東、西2處永久屋為紅十字會援建外，其餘皆由世界展望會援建，使鄉民能有安居之所，避免陷入生活居住困難之境。永久屋興建經過10餘年，多處損壞待修繕，原民會於今年6月自前瞻計畫經費補助修繕永久屋，但「非原住民」之永久屋並未納補助對象。

莫拉克風災實屬不可抗力的天然災害，饒慶鈴向在場翁議員、王鄉長及鄉親說明，針對永久屋修繕工程應不分族群，除原住民住戶外，也必須兼顧非原住民族住戶，一併納入辦理修繕工程，並責成原民處由縣自籌經費(421萬8,000元)一併辦理修繕。

原民處指出，台東縣「非原住民族」永久屋，目前分別位處太麻里鄉德其里27戶、金崙7戶及大武鄉大竹3戶，共計居民37戶，以德其里占原漢戶數比81%為最多，盼早日解決永久屋房舍問題，以提升永久屋居民生活品質。