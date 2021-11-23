關山警與超商建立「LINE通報群組」並加強簽巡　嚴防事故發生

▲員警與超商店員宣導LINE通報群組。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近來因超商暴力事件頻傳，引起國人高度關切，也造成超商業者及員工心理陰影；為防制暴力事件及模仿效應發生，台東縣關山警察分局與金融機構及超商業者(含員工)建立「LINE通報群組」，使業者(含行員及店員)增加1條與當地分駐(派出)所的聯繫管道，在可能或發生強暴、脅迫等案件時，除撥打110，亦可使用通訊軟體，直接向當地分駐(派出)所報案，甚至開啟視訊，不僅能讓員警掌握即時現場狀況，也可達嚇阻之效！

規模較小的超商，店員經常是獨自上班，所以在面對突發狀況時，便處於孤立無援的狀態；內政部部長徐國勇表示，將加強警察巡邏密度，以提高見警率；警政署也通報全國警察單位，加強與轄內各超商聯繫，強化警民熱線通報機制，遇消費者脫序即刻報警，員警應迅速趕往現場處理，並加強超商簽巡，深夜與清晨時段應主動詢問店員有無需要幫助，強化安全維護。

關山警察分局通報轄內有超商的分駐(派出)所，除加強夜間超商巡邏密度，提高見警率外，更要對超商店員宣導，如遇疑似精神狀態不穩民眾，務必立即聯絡警察，不要獨自面對，要以保護個人安全為第一要務；除此之外，更主動與超商業者(含店員)建立「LINE通報群組」，增加1條即時便捷的報案管道，必要時可開啟視訊模式，此舉不僅能讓員警掌握現場第一時間狀況，也可發揮嚇阻的功效，讓業者及員工能夠安心又安全！