各部會觀光相關活動或資源　劉櫂豪：應做跨部會、跨域合作

▲劉櫂豪督促觀光局做好跨域整合觀光資源。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪委員22日於立法院交通委員會，針對台東觀光活動資源整合以及部分縣市防疫旅館滿房，質詢交通部觀光局張錫聰局長。劉櫂豪要求觀光局針對各部會觀光相關活動或資源，應做跨部會與跨域合作，提前規劃整合活動期程及資源，並與旅宿業者合作，將觀光活動與旅遊行程結合，提升觀光效益。另針對鄰近國際機場縣市的防疫旅館呈現滿房，而其他縣市空房甚多之情形，督促觀光局應協調相關單位研擬配套措施改善。

劉櫂豪說，部會間跨域整合合作，落實觀光主流化，是1個好的概念想法，交通部觀光局應持續強化，讓觀光效益更好。例如在2019年小鎮旅遊年，觀光局安排一連串小鎮演出，紙風車劇團也來到台東，演出戲劇《紙風車魔法書》；還有池上鄉文化藝術協會主辦的池上秋收稻穗藝術節、行政院農委會水保局台東分局主辦的縱谷大地藝術季、觀光局東管處主辦的東海岸大地藝術節月光海音樂會等，這些過去在台東舉辦的活動都能有提升觀光效益。

另台鐵局最近推動藍皮懷舊觀光列車活動，在不影響主要運輸功能之下，觀光局應主動與台鐵局協調，將藍皮列車延伸至縱谷線各站，以及台鐵每年規劃蒸汽火車頭行駛，觀光局應該與各部會間的相關活動做跨域整合及合作，配合旅遊淡旺季，將時間錯開，並與旅宿業者合作，將觀光活動包裝進入旅遊活動，提升觀光旅遊效益。

劉櫂豪表示，年關將近，許多國外經商的國人機會有返國潮，而目前鄰近桃園機場、高雄及台中機場的縣市防疫旅館熱門時段幾乎已呈現滿房狀態，但是像花東等縣市防疫旅館卻多無人問津，觀光局應整體盤點全國防疫旅館情況，同時與相關部會研議配套措施，設法控管調配各縣市防疫旅館量能，同時留意惡意漲價情況。劉櫂豪以防疫專車車費為例，從桃園機場搭乘防疫專車旅客到台東須負擔車費約為3500元，相比搭乘飛機票價約2300元、自強號火車票價為783元，成本較高，觀光局可與相關單位研議，透過提高交通補助，來讓返鄉人潮分散至各縣市，以解決鄉親訂不到防疫旅館的困難。