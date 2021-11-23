摔亡者遺照嗆喪家「你家死人關我何事」　醉男大鬧靈堂下場曝

▲張姓男子去年11月喝得爛醉，闖入黃姓人家的靈堂大鬧，摔翻亡者遺照。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台東報導

台東一戶黃姓人家去年11月晚間在住家舉辦喪事，卻被素不相識喝得爛醉的張姓男子闖進靈堂大鬧，張男不但大翻靈堂的垃圾桶，還將亡者的遺照重摔在地上，黃姓人家見狀急忙上前勸阻張男，竟反遭張男怒罵「你家死人喔？關我什麼事」，並將黃姓人家怒摔在地。台東地院審理後，依妨害喪禮等罪，判張男應執行拘役110日，得易科罰金。

台東一戶黃姓人家去年11月晚間在住家進行喪事，卻被素不相識喝得爛醉的張姓男子藉酒滋事，闖入靈堂大鬧，張男不但徒手翻倒靈堂內的垃圾桶，還將亡者遺照重摔在地，黃姓人家見狀急忙上前勸阻，卻反遭張男怒罵「你家死人喔？關我什麼事，你母親死了X你X娘機X洨」，還將黃姓人家摔倒在地，造成黃姓人家身上多處挫傷，怒報警處理。

警訊時，張男坦承一切犯行。台東地院審理後指出，審酌黃男參加喪事守靈，卻酒後滋事，妨害喪禮進行，不但大鬧靈堂、辱罵黃姓人家，更對人造成傷害，害黃姓人家事後罹患失眠、焦慮等症狀，且事後張男仍未與黃姓人家達成和解，依妨害喪禮、公然侮辱與傷害罪等，判張男應執行拘役110日，得易科罰金。