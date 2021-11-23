快訊／內政部出招抓球棒隊　這類人車內查獲危險物品「建檔註記」

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

近日多起治安暴力事件引起民眾憂心，內政部長徐國勇昨在刑事局記者會上，表示警方臨檢發現車內有危險物品將進行註記。對此，內政部23日再次說明，事實上徐國勇於記者會上是提及「破壞社會治安的行為，我們警政署也會予以相關註記。」

內政部指出，為因應警方在處理實務案件時，依據《刑法》第150條移送予地檢署後，起訴率及有罪率偏低，且多數為易科罰金。因此，警政署已研議於11月底前在警用行動載具M-police 上除了「人」的註記外，增列「物」的註記。

內政部強調，當警方依法臨檢時，針對「曾有」暴力犯罪、幫派組織犯罪紀錄者，若發現其車內有刀械、球棒或其他危險物品，將於增設的載具欄位建檔註記。

內政部也說，若爾後渠等發生暴行，將把M -police註記資料併案提供檢察官做為強制處分、起訴及法院判決量刑之參考，以輔證其預謀犯案、妨礙社會秩序意圖，該當於《刑法》第150條構成要件，期待有效嚇阻不法之徒無故攜帶危險物品。

徐國勇22日在記者會上表示「警方臨檢發現車內有危險物品將進行註記」，讓民眾困惑是否車上放球棒就會被登記。徐國勇事後進一步澄清，唯有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，「對於一般民眾進行棒球運動等並不會註記，請民眾不用擔心。」