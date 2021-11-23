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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

頻打顏寬恒不是幫林靜儀！　他揭周玉蔻背後盤算

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選明年1月9日投票，資深媒體人周玉蔻近來屢砲打國民黨參選人顏寬恒、揭露顏家欠款、房產醜聞，而外界也猜測周玉蔻是不是在幫助民進黨參選人林靜儀打選戰。但《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，周玉蔻不是在幫林靜儀打顏寬恒，她是在幫自已的收視率打顏寬恒。

吳子嘉21日在網路節目「董事長開講」上表示，他自己上週重量級媒體朋友跟聊天，對方說顏家很笨很笨，顏寬恒跟前立委顏清標不會選舉，笨得要死，選戰惹到周玉蔻是最好的事情；為什麼？因為周玉蔻上周在打顏家的時候，收視率超高。

吳子嘉說，那位重量級的朋友還告訴他，就是應該要叫顏清標盯著蔻姐，每天黏著跟她幹，受視率就會越來越高，她就不會走了，而林靜儀就邊緣化，但顏家就不會想到這種事情。

對於朋友的話，吳子嘉表示，顏寬恒跟國民黨太遜了，上天送了一塊好菜給你，罵到收視率超高，你去告她幹嘛？兩邊一起吵，版面都被你們搶玩了，林靜儀就掛了。但吳子嘉也說，民進黨已經發現這個問題，所以周玉蔻減少攻擊顏家。

至於外界有周玉蔻幫林靜儀打顏寬恒的想法，吳子嘉則稱，蔻蔻姐不是在幫林靜儀打顏寬恒，她是在幫自已的收視率打顏寬恒，每一個人都有收視率壓力。

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