兒子翻書！「書套劃傷眼球」媽見傷口長度超自責　網哭：一定超痛

▲孩子儘管眼睛痛，依舊比YA拍照，讓媽媽心疼不已！（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



網搜小組／劉維榛報導

書套竟成了傷眼利器！一名媽媽表示，兒子上課翻書時，尖銳的書套竟劃傷眼球，看著孩子難受且又更腫了，讓她自責不已，因此也好意叮嚀各位家長，「不管是書寫還是紙張，都要注意翻書的距離，注意不要太近。」文章曝光後，有網友直呼，侄子低頭寫字，結果筆芯斷裂插到瞳孔，讓眾網友嚇壞了。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，最近兒子在學校上課，沒想到一個「翻書」的正常舉動，書套的角角竟劃傷他眼球，讓原PO心疼不已，「眼球就被劃了一條長長的破皮，像小刀一樣劃過去！」

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接獲老師電話後，原PO也趕緊帶兒子去看眼科，醫師表示要休養一周，而今（22）日兒子眼睛又更腫了，再度讓她揪心不已，「我從來沒有想過『書套』會變利器！」

對此，原PO也勸世，兒子的書套是透明比較硬的類型，「現在有霧面比較軟的，可以選這種應該會比較安全一些。」她也呼籲醒其他家長與習慣看書的網友們，「不管是書寫還是紙張，都要注意翻書的距離，注意不要太近。」

▲兒子眼睛又更腫了。（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



文章曝光後，底下網友見孩子非常勇敢的模樣，紛紛讚爆，「天啊感覺很痛」、「什麼東西都可以傷到哦，超怕餅乾的袋子也很尖」、「記得後續傷口一定要追蹤好」、「早日康復，別太自責了」、「如果角膜有損傷的話，冬天可能會比較容易不舒服，我先生早年角膜受傷，冬天有時候眼睛都會痛」、「新課本的紙或是發考卷的紙也很容易不小心割到手」。

一票苦主建議，家長們可改用膠帶代替書套，相較安全一些，「我兒小四的時候，被老師拿的A4影印紙不小心割傷眼球」、「書套角角真的很危險，以前讀書時期也常被割到...前陣子在媽媽社團看到有媽媽推薦自黏書套後，女兒現在的課本都是用這種黏的了」。

▼有網友表示，筆芯插到侄子瞳孔！（圖／翻攝爆怨公社）

