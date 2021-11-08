「我是妳兒子的朋友」　北市婦開門見槍嚇暈！遭洗劫2萬5

▲邱皓偉涉嫌佯稱被害人兒子的朋友，持空氣手槍和水果刀行搶老婦人2萬5千元。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子邱皓暐9月間，跑到台北市中山區1處民宅按門鈴，對應門的70多歲老婦人佯稱「我是妳兒子朋友」，老婦人誤信開門，只見邱男拿著空技槍哭窮，「好幾天沒吃飯」，老婦拿出5000元，邱男竟嫌不夠，綑綁老婦雙手丟沙發上，大肆搜刮現金2萬元以及翡翠別針等財物，把老婦嚇到暈過去，台北地檢署8日依強盜罪起訴邱男。

37歲邱男落網後坦承犯行，表示因為先前參加詐騙集團，曾把領到的被害人金錢送到老婦人住處，因此覺得那裡是集團據點，平時應該就會存放大量現金，因為詐騙集團欠他薪水，所以決定前往行搶，但老婦人完全否認自己家和詐騙扯上關係，表示從來沒見過邱男。

▲邱男犯案時所穿衣物。（資料照／記者邱中岳翻攝）

老婦人指控，事發的7月17日下午，兒子因為出國不在家，門鈴響起就聽到男人自稱是兒子的朋友，沒想到打開門一看，邱男拿著1把槍，聲稱「老闆沒付錢，好幾天沒吃飯了」，老婦人掏出5000元給邱男，邱男不滿意，用束帶綁住老婦人雙手，把她丟在沙發上，自行在屋內搜刮。

最後邱男找到現金2萬元以及翡翠別針等財物，臨走前，再拿出水果刀割斷老婦人手上束帶，老婦人嚇到暈過去，醒來後確認邱男離開，才趕緊報案，警方根據監視器畫面循線在隔天找到邱男，連同查扣邱男作案使用的空氣手槍、水果刀移送法辦。